Як туристу розпізнати кишенькового злодія
Кишенькові злодії — це велика проблема у популярних туристичних містах Європи, таких як Барселона, Париж чи Лондон. Але якщо знати, на що звертати увагу, можна легко захистити себе та свої речі.
Видання Express розповідає про 4 ознаки кишенькового злодія.
Зливаються з натовпом
Злодії часто ходять серед туристів, спостерігають і сканують натовп. Їхній погляд зазвичай спрямований на сумки та кишені людей, а не на визначні пам’ятки.
Лишаються на одному місці
У той час як інші рухаються, вони «ширяють» біля входів у метро або популярних пам’яток, ніби «вбивають час».
Йдуть занадто близько позаду
Якщо хтось йде за вами на незавантаженій вулиці надто близько, будьте обережні.
Одяг багатьма шарами
У теплу погоду підозріло виглядає людина з куртками, шарфами чи сумками, які можуть приховувати крадені речі.
За словами місцевого жителя Джеймса Сміта, не треба підозрювати всіх, важливо знати закономірності та поведінкові сигнали, які виділяють злодіїв у натовпі.
Як уникнути крадіжки
Найвразливішим місцем для кишенькових злодіїв є метро. Користувачі платформи Reddit поділилися порадами, які допоможуть уникнути крадіжки:
- залишайтеся на місці до відкриття дверей і не поспішайте в натовп,
- зачекайте, поки натовп розійдеться на сходах чи ескалаторах,
- не користуйтеся телефоном біля виходу,
- обирайте зручні сумки й аксесуари, з яких складно щось непомітно дістати,
- уникайте помітних прикрас,
- тримайте речі перед собою, на колінах або під ногами,
- не носіть сумки та рюкзаки за спиною — для безпеки їх краще тримати спереду.
