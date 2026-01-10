Як туристу розпізнати кишенькового злодія Сьогодні 17:21 — Світ

Як туристу розпізнати кишенькового злодія

Кишенькові злодії — це велика проблема у популярних туристичних містах Європи, таких як Барселона, Париж чи Лондон. Але якщо знати, на що звертати увагу, можна легко захистити себе та свої речі.

Видання Express розповідає про 4 ознаки кишенькового злодія.

Зливаються з натовпом

Злодії часто ходять серед туристів, спостерігають і сканують натовп. Їхній погляд зазвичай спрямований на сумки та кишені людей, а не на визначні пам’ятки.

Лишаються на одному місці

У той час як інші рухаються, вони «ширяють» біля входів у метро або популярних пам’яток, ніби «вбивають час».

Йдуть занадто близько позаду

Якщо хтось йде за вами на незавантаженій вулиці надто близько, будьте обережні.

Одяг багатьма шарами

У теплу погоду підозріло виглядає людина з куртками, шарфами чи сумками, які можуть приховувати крадені речі.

За словами місцевого жителя Джеймса Сміта, не треба підозрювати всіх, важливо знати закономірності та поведінкові сигнали, які виділяють злодіїв у натовпі.

Як уникнути крадіжки

Найвразливішим місцем для кишенькових злодіїв є метро. Користувачі платформи Reddit поділилися порадами, які допоможуть уникнути крадіжки:

залишайтеся на місці до відкриття дверей і не поспішайте в натовп,

зачекайте, поки натовп розійдеться на сходах чи ескалаторах,

не користуйтеся телефоном біля виходу,

обирайте зручні сумки й аксесуари, з яких складно щось непомітно дістати,

уникайте помітних прикрас,

тримайте речі перед собою, на колінах або під ногами,

не носіть сумки та рюкзаки за спиною — для безпеки їх краще тримати спереду.

