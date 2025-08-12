Дефіцит квитків: Укрзалізниця пояснила, чому бракує місць у поїздах — Finance.ua
Дефіцит квитків: Укрзалізниця пояснила, чому бракує місць у поїздах

Особисті фінанси
З 4 по 10 серпня «Укрзалізниця» зафіксувала другий тиждень поспіль рекордного попиту на пасажирські перевезення. На найпопулярніших напрямках кількість охочих придбати квиток у 5−8 разів перевищує кількість доступних місць. Квитки розкуповуються практично одразу після відкриття продажу.
Про це повідомляє пресслужба компанії.
За звітний тиждень компанія перевезла 637,8 тис. пасажирів. «Майже стільки мешкає у Кривому Розі», — порівняли в компанії.
Дефіцит місць пояснюють насамперед скороченням парку вагонів, що відбувається швидше, ніж його оновлення. Значна частина рухомого складу застаріла, зазнала пошкоджень від обстрілів або вичерпала термін експлуатації, потребуючи капітального ремонту.
«Наш рухомий склад застаріває, руйнується ворожими обстрілами та досягає граничних термінів експлуатації, за якими потребує дороговартісного ремонту. Попри це, завдяки оптимізації використання наявного рухомого складу, нам вдається збільшувати кількість перевезених пасажирів одним вагоном порівняно з минулим роком», — додали в «Укрзалізниці».
Залізничники наголошують, що збільшити пропозицію місць можливо лише за умови стабільного фінансування з державного та місцевих бюджетів. Серед пріоритетів: закупівля нових вагонів і поїздів «Інтерсіті+», проведення капітальних ремонтів та модернізація наявного парку.
Нагадаємо, Укрзалізниця планує залучити міжнародних юристів для реструктуризації боргу в $1 млрд. Йдеться про зобов’язання, які спочатку були залучені для реалізації проєктів 2012 року та згодом рефінансувалися. Нині критично важливо узгодити нові, збалансовані умови погашення боргу.
Раніше Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги. Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:
  • 1. № 29/30 Київ — Ужгород;
  • 2. № 12 Львів — Одеса;
  • 3. № 27/28 Київ — Чоп.
Альона Лістунова
