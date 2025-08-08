Укрзалізниця планує залучити міжнародних юристів для реструктуризації боргу в $1 млрд — Finance.ua

Укрзалізниця планує залучити міжнародних юристів для реструктуризації боргу в $1 млрд Сьогодні 18:30 — Казна та Політика

Укрзалізниця планує залучити міжнародних юристів для реструктуризації боргу в $1 млрд

Укрзалізниця планує врегулювати проблему накопичених ще з 2012 року боргів на понад 1 млрд доларів США. Для цього компанія через тендер планує залучити міжнародного юридичного радника, який супроводжуватиме складний процес реструктуризації зовнішнього боргу.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Йдеться про зобов’язання, які спочатку були залучені для реалізації проєктів 2012 року та згодом рефінансувалися. Нині критично важливо узгодити нові, збалансовані умови погашення боргу.

Тендер оголошується на значну суму.

Читайте також Укрзалізниця ввела верифікацію через Дія. Підпис при купівлі квитків на 3 потяги

Відбір відбуватиметься серед компаній, які займають провідні позиції в рейтингах юридичних радників, які працюють у Великобританії (країні реєстрації випуску) саме в категоріях ринків боргового капіталу/реструктуризації боргу. «Ані внутрішні юристи компанії, ані самостійно локальні юридичні фірми не можуть повноцінно без залучення партнерів успішно супроводжувати такі транзакції», — пояснили в компанії.

Функціями юридичного радника будуть серед іншого:

підготовка детальної юридичної документації;

захист інтересів Укрзалізниці в процесі переговорів;

правильне юридичне структурування транзакції з метою зниження боргового навантаження та нівелювання юридичних ризиків (кожна «кома» фінального договору на угоді в понад 1 млрд дол. США може коштувати компанії десятків мільйонів).

Закупівля відбудеться через систему Prozorro.

Читайте також «Укрзалізниця» посилює контроль документів перед посадкою

Належний юридичний супровід процесу реструктуризації зовнішнього боргу Укрзалізниці обсягом 1 млрд доларів США, що відповідає сумі близько 15% активів компанії, є критично важливим для успішного проходження всіх етапів і досягнення результату, який дозволить компанії стабільно функціонувати та виконувати всі покладені на неї функції, та сприятиме тому, щоб уникнути можливого дефолту товариства.

Голова правління компанії Олександр Петровський зазначив , що в такий непростий період Укрзалізниця мусить піти на ці додаткові витрати, «щоб дати раду боргам, накопиченим за роки — ще з 2012 року».

«Є часи, на які випадає розбирати купу проблем, накопичених довгими роками. На поточне покоління залізничників, окрім жорстких викликів війни та втрати обсягів вантажів, ще й такі часи випали. Але виклик прийнято — будемо давати раду. Для цього залучаємо найпрофесійнішу фінансову та юридичну команду, щоб інтереси УЗ та держави були захищені та відстояні», — написав він.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.