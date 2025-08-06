Укрзалізниця: кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5 — Finance.ua
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Укрзалізниця: кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5

Фондовий ринок
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Укрзалізниця: кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5
Укрзалізниця: кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5
Як повідомляють в Укрзалізниці, в серпні 2025 року попит на залізничні перевезення вийшов на піковий рівень.
За багатьма напрямками кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5.
Таку інфографіку показала компанія:
Укрзалізниця: кількість запитів на одне доступне місце перевищує 4−5
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Як раніше повідомила Укрзалізниця, змінено кількість рейсів, для яких ввели верифікацію через Дія. Підпис у тестовому режимі з 1 серпня.
Це необхідно, щоб запобігти зловживанням та протидіяти квитковим спекулянтам.
Підтвердження особи знадобиться під час купівлі квитків на таких внутрішніх рейсах:
  • 1. № 29/30 Київ — Ужгород,
  • 2. № 12 Львів — Одеса,
  • 3. № 27/28 Київ — Чоп.
Раніше «Укрзалізниця» оголосила про посилення контролю документів під час посадки пасажирів у поїзди. Це рішення прийнято після низки звернень щодо неналежної перевірки поїзними бригадами відповідності імен у квитках та паспортах пасажирів.
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Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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