Sense Bank презентував мобільну гру «Подорож Україною» до Дня Незалежності — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами
ПАРТНЕРСЬКА

Sense Bank презентував мобільну гру «Подорож Україною» до Дня Незалежності

30
Sense Bank презентував мобільну гру «Подорож Україною» до Дня Незалежності
Sense Bank презентував мобільну гру «Подорож Україною» до Дня Незалежності
Sense Bank у партнерстві з Masterсard представили мобільну гру-квест «Подорож Україною», запуск якої присвячений 34-й річниці Незалежності України. Гра вже доступна для всіх клієнтів банку у застосунку Sense SuperApp.
Як вказано на сайті Sense Bank, «Подорож Україною» — це інтерактивна пригода, в якій гравець має пройти сюжетний квест, знайти всі приховані предмети та відновити силу стародавньої реліквії.
У грі можна побачити мальовничі куточки країни — від Карпат на заході до териконів на сході, від Чорного моря на півдні до Полісся на півночі через саме серце — центр України. Головне завдання учасників — зібрати заховані магічні предмети й українські тематичні обʼєкти, що асоціюються з кожним регіоном.
Розробники звертають увагу, що на кожному етапі гравець має до 10 помилкових виборів. Якщо ліміт вичерпано, гра завершується, але завжди є можливість почати знову. Пройшовши рівень або всю гру, користувач має змогу повторити спробу, щоб покращити свій результат.
Крім того, у фіналі першої гри на кожного учасника чекає винагорода, яка активується одразу, — 10% кешбеку в Сash’u Сlub на будь-яку покупку з карткою від Sense Bank (максимальна сума отриманих Сash’u-бонусів складає до 200 грн).
Гра «Подорож Україною» вже доступна всім клієнтам банку в застосунку Sense SuperApp у розділі «Кешбек». Щоб зіграти, достатньо оновити застосунок до останньої версії в Play Market (Android) та App Store (iOS).
За матеріалами:
Сенс Банк
Банки України
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems