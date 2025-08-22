Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років

3
Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років
Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років
Кабінет Міністрів готує постанову для спрощення перетину державного кордону для чоловіків віком до 22 років.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.
Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на годині запитань до уряду 22 серпня зазначила, що постанова не потребує змін до закону, але її підготовка вимагає широкого обговорення.

✈️ Страхування для виїзду за кордон

«Ми ведемо дискусії разом із військовими, оскільки є багато нюансів», — пояснила Свириденко.
За її словами, зараз Кабмін аналізує кількість осіб, які виїхали за кордон від початку року, порівняно з попередніми періодами, і шукає «оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру».
Гончаренко нагадав, що 18 серпня Свириденко казала, що фіналізована постанова Кабміну про виїзд 18−22 річних за кордон буде зроблена до кінця цього тижня.
Читайте також
Нагадаємо, під час Українського молодіжного форуму президент Володимир Зеленський заявив, що доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців. «На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив президент.
За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.
Пізніше Forbes Ukraine дізнався про ключові деталі цього механізму. Як розповіли виданню джерела в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. Вони запевняють, що «мова не йде лише про студентів».
Фактично це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років.
Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Кабмін
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems