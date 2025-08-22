Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років — Finance.ua

Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років Сьогодні 16:27

Кабмін веде консультації з військовими щодо спрощення перетину кордону чоловіків віком до 22 років

Кабінет Міністрів готує постанову для спрощення перетину державного кордону для чоловіків віком до 22 років.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі.

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко на годині запитань до уряду 22 серпня зазначила, що постанова не потребує змін до закону, але її підготовка вимагає широкого обговорення.

«Ми ведемо дискусії разом із військовими, оскільки є багато нюансів», — пояснила Свириденко.

За її словами, зараз Кабмін аналізує кількість осіб, які виїхали за кордон від початку року, порівняно з попередніми періодами, і шукає «оптимальний шлях, як реалізувати цю процедуру».

Гончаренко нагадав, що 18 серпня Свириденко казала, що фіналізована постанова Кабміну про виїзд 18−22 річних за кордон буде зроблена до кінця цього тижня.

Читайте також За незаконний виїзд за кордон хочуть саджати на 3 роки: деталі законопроєкту

Нагадаємо, під час Українського молодіжного форуму президент Володимир Зеленський заявив , що доручив уряду спростити перетин державного кордону для молодих українців. «На цей час є обмеження до 18 років, я пропоную підвищити до 22 років, щоб не було обмежень при перетині», — зазначив президент.

За словами президента, така ініціатива допоможе зберегти зв’язок молодих людей з Україною та створить більше можливостей для їхньої реалізації, зокрема в навчанні в українських закладах освіти.

Пізніше Forbes Ukraine дізнався про ключові деталі цього механізму. Як розповіли виданню джерела в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень. Вони запевняють, що «мова не йде лише про студентів».

Фактично це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.