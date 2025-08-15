Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: ЗМІ дізнались, коли і як це запрацює — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: ЗМІ дізнались, коли і як це запрацює

Казна та Політика
80
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: ЗМІ дізнались, коли і як це запрацює
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: ЗМІ дізнались, коли і як це запрацює
Президент Володимир Зеленський доручив Кабміну збільшити вік чоловіків, яким буде дозволено виїжджати за кордон під час воєнного стану, до 22 років, рішення можуть ухвалити вже наступного тижня.
Forbes Ukraine дізнався про ключові деталі цього механізму та коли він може запрацювати.
Як розповіли виданню джерела в Офісі президента, рішення має дати можливість виїзду з країни для всіх чоловіків до 22 років без додаткових обмежень — вони запевняють, що «мова не йде лише про студентів».
Читайте також
Фактично це мають бути аналогічні умови, які наразі діють для перетину кордону зараз для осіб до 18 років, зазначив співрозмовник видання.
Зазначається, що фінальні зміни до постанови має підготувати Міністерство освіти, до процесу також залучені премʼєр Юлія Свириденко, перший віцепремʼєр Михайло Федоров і військові.
Джерело в ОП зазначило, що це має відбутися «протягом 10 днів», тобто, якщо рахувати від офіційної заяви президента, то підготувати зміни Кабмін повинен до 21 серпня. При цьому зміни до постанов не потребують погодження з парламентом, тому ухвалити їх уряд може самостійно.
Читайте також
В ОП також не вбачають ризиків, що нові правила спричинять відтік людей за кордон.
«Будемо спостерігати реакцію та поведінку людей. Є сподівання, що люди залишатимуться тут, зокрема зважаючи на переговорний процес та надію на справедливий мир», — зазначив представник Офісу в коментарі виданню.
Чиновники також пояснили, що ключова причина рішення — стимулювати молодь залишатися в країні, а не виїжджати за кордон. Зокрема, це реакція на те, що деякі батьки намагаються забрати хлопців з України до 18 років, щоб вони вступали в іноземні університети.
«На думку співрозмовника в Офісі президента, нові правила виїзду за кордон дадуть більше простору як батькам, так і молоді, яка зможе не тільки вільно виїхати, а й повернутися в країну. Він додає, що це рішення є частиною комплексної програми для майбутніх студентів», — пише Forbes Ukraine.
Читайте також
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський запропонував дозволити українцям до 22 років виїжджати за кордон. Питання має бути опрацьоване спільно з військовим командуванням.
Він додав, що це «позитивна правильна історія», яка «допоможе багатьом молодим українцям зберегти зв’язки з Україною та реалізуватися в Україні, передусім в Україні, реалізуватися в навчанні».
Водночас соціологи попереджають, що треба бути готовими до того, що частина з таких чоловіків покинуть країну і не повернуться.
За матеріалами:
УНІАН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems