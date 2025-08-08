«Масовий» виїзд вступників за кордон — відповідь Міносвіти — Finance.ua
укр
«Масовий» виїзд вступників за кордон — відповідь Міносвіти

Казна та Політика
32
Масовий виїзд вступників за кордон виявився перебільшеним.
Про це розповів заступник міністра освіти Михайло Вінницький.
Як він повідомив, в порівнянні з минулим роком, у 2025 році маємо зменшену кількість вступників загалом по країні десь на 3−5% (точні цифри будуть після зарахування) і ця цифра швидше відповідає демографічним показникам (менше дітей народилося 17 років тому ніж 18), а не спричинена повномасштабною війною.
Звісно, дітей батьки вивозять — це беззаперечний факт. Але маємо чітку тенденцію повернення: в 16−17 виїжджають, у 18−19 повертаються, проживши в ЄС 1−2 роки, —
сказав він.

І коли вступ організовано так, як цього року — коли в один день всі знають результати вступу (за всіма формами і до всіх ЗВО), шанси тих закордонних університетів, які «полюють» на наших кращих випускників, значно зменшуються.
Про вступ на бакалаврат 2025

Алгоритм адресного розміщення цього року вперше охопив одночасно вступ на бюджет і на контракт, і в приватні і в державні ЗВО.
І ця система дійсно працює на вступника:
  • 60% із загальної кількості вступників, рекомендовано до вступу за своїм першим пріоритетом, близько 85% серед бюджетників.
  • 86% — за одним із трьох перших пріоритетів, 94% серед бюджетників.
За попередніми оцінками до 30 тис. вступників, які отримали рекомендації на контрактні місця, цього року отримають державний грант, який покриватиме частину вартості навчання. Точна кількість грантоотримувачів буде відома після зарахування — 1 вересня.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Розраховуйте на
