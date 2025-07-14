ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році — Finance.ua
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ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році

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ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році
ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році
Інформаційний ресурс «Освіта.ua» оприлюднив оновлений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України за 2025 рік. До уваги було взято результати одразу трьох авторитетних рейтингів — «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт».
ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році
Кожен з них оцінює університети за власними критеріями — наукова діяльність, якість освіти, популярність серед вступників тощо. У консолідованому рейтингу враховані позиції вишів у кожному з трьох списків, що дозволило отримати узагальнену картину.
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ТОП-10 лідерів:
  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка;
  • Львівський національний університет імені Івана Франка;
  • Національний університет «Львівська політехніка»;
  • НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;
  • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;
  • Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;
  • Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;
  • Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;
  • Національний університет «Києво-Могилянська академія»;
  • Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.
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Нагадаємо, більшість країн Європи пропонують українським дітям і студентам не лише доступ до якісної освіти, а й реальну фінансову підтримку. Найвищі стипендії, які повністю покривають витрати на навчання та проживання, пропонують Велика Британія та Німеччина. Досить вигідними є програми Польщі, Італії та Франції, де стипендії дозволяють компенсувати значну частину витрат.
Водночас навіть у країнах із меншими стипендіями, як-от Румунія чи Чехія, українські студенти можуть розраховувати на безкоштовне навчання, гуртожиток і додаткову допомогу.

Стипендіальні програми навчання в Європі: можливості для дітей та молоді з України

За матеріалами:
Finance.ua
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