ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році — Finance.ua

ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році Сьогодні 20:00 — Фондовий ринок

ТОП-10 лідерів: які виші визнали найкращими у 2025 році

Інформаційний ресурс « Освіта.ua» оприлюднив оновлений консолідований рейтинг закладів вищої освіти України за 2025 рік. До уваги було взято результати одразу трьох авторитетних рейтингів — «Топ-200 Україна», «Scopus» та «Бал НМТ на контракт».

Кожен з них оцінює університети за власними критеріями — наукова діяльність, якість освіти, популярність серед вступників тощо. У консолідованому рейтингу враховані позиції вишів у кожному з трьох списків, що дозволило отримати узагальнену картину.

ТОП-10 лідерів:

Київський національний університет імені Тараса Шевченка;

Львівський національний університет імені Івана Франка;

Національний університет «Львівська політехніка»;

НТУУ «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»;

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна;

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника;

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича;

Національний медичний університет імені О.О. Богомольця;

Національний університет «Києво-Могилянська академія»;

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.

Нагадаємо, більшість країн Європи пропонують українським дітям і студентам не лише доступ до якісної освіти, а й реальну фінансову підтримку. Найвищі стипендії, які повністю покривають витрати на навчання та проживання, пропонують Велика Британія та Німеччина. Досить вигідними є програми Польщі, Італії та Франції, де стипендії дозволяють компенсувати значну частину витрат.

Водночас навіть у країнах із меншими стипендіями, як-от Румунія чи Чехія, українські студенти можуть розраховувати на безкоштовне навчання, гуртожиток і додаткову допомогу.

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