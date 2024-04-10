Освіта українських біженців: частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом — дослідження Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Освіта українських біженців: частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом — дослідження, Фото: prozoro.net.ua

Серед українських біженців частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом.

Про це свідчать результати дослідження про українських біженців, яке провів Центр економічної стратегії.

Дані дослідження показують, що станом на січень 2024 року 70% опитаних біженців мали вищу або незакінчену вищу освіту, тоді як станом на 2022 рік лише 29% українців, старших за 24 роки, мали рівень не нижче бакалаврського.

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«За кордон виїжджали переважно молоді люди і містяни, у яких рівень освіти вищий, ніж у сільського населення», 一 говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.

Серед біженців 40% ніколи не були за кордоном, а чверть мала досвід роботи або життя за кордоном до відкритої агресії рф.

Виїзд біженців сприяв відтоку мізків з України.

Згідно з дослідженням, більшість українських біженців до повномасштабної війни мали роботу чи власний бізнес.

Інфографіка: ЦЕС

Економічне становище українців за кордоном покращується. З травня 2023 року зросла кількість біженців, залучених до ринку праці — з 39% до 45%. А частка людей, яким не вистачало на їжу чи одяг, зменшилася на 10 в. п.

Інфографіка: ЦЕС

Скільки українців перебувають за кордоном

За розрахунками ЦЕС, станом на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість біженців — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35−44 років — 13%) та діти.​

Cтаном на січень 2024 року, найбільша частка українських біженців у Європі перебуває в Німеччині (30%) та Польщі (22%). Водночас у розподілі кількості біженців на одну особу в країні лідирує Естонія — близько 37 українців на 1 тис. жителів.

Поза країнами Європи, найбільшими країнами за кількістю прийнятих з початку повномасштабного вторгнення українців є США (280 тис. осіб), Велика Британія (253,2 тис.) і Канада (210,2 тис.).​

За розрахунками експертів, за межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.​

Нагадаємо, Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро. Це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.

За даними дослідження Міжнародної організації з міграції, у Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати. Більшість біженців — жінки. Вони часто мають високий рівень освіти. Але українки в Чехії змогли отримати роботу лише нижче рівня своєї попередньої кваліфікації.

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