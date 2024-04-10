Освіта українських біженців: частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом — дослідження
Серед українських біженців частка людей з вищою освітою є більшою, ніж серед українців загалом.
Про це свідчать результати дослідження про українських біженців, яке провів Центр економічної стратегії.
Дані дослідження показують, що станом на січень 2024 року 70% опитаних біженців мали вищу або незакінчену вищу освіту, тоді як станом на 2022 рік лише 29% українців, старших за 24 роки, мали рівень не нижче бакалаврського.
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«За кордон виїжджали переважно молоді люди і містяни, у яких рівень освіти вищий, ніж у сільського населення», 一 говорить директорка Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова.
Серед біженців 40% ніколи не були за кордоном, а чверть мала досвід роботи або життя за кордоном до відкритої агресії рф.
Виїзд біженців сприяв відтоку мізків з України.
Згідно з дослідженням, більшість українських біженців до повномасштабної війни мали роботу чи власний бізнес.
Економічне становище українців за кордоном покращується. З травня 2023 року зросла кількість біженців, залучених до ринку праці — з 39% до 45%. А частка людей, яким не вистачало на їжу чи одяг, зменшилася на 10 в. п.
Скільки українців перебувають за кордоном
За розрахунками ЦЕС, станом на кінець січня 2024 року за кордоном через війну перебуває 4,9 млн українців. Переважна більшість біженців — це жінки (найбільша частка — жінок у віці 35−44 років — 13%) та діти.
Cтаном на січень 2024 року, найбільша частка українських біженців у Європі перебуває в Німеччині (30%) та Польщі (22%). Водночас у розподілі кількості біженців на одну особу в країні лідирує Естонія — близько 37 українців на 1 тис. жителів.
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Поза країнами Європи, найбільшими країнами за кількістю прийнятих з початку повномасштабного вторгнення українців є США (280 тис. осіб), Велика Британія (253,2 тис.) і Канада (210,2 тис.).
За розрахунками експертів, за межами України за різними сценаріями можуть залишитись від 1,4 млн до 2,3 млн українців.
Нагадаємо, Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро. Це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.
За даними дослідження Міжнародної організації з міграції, у Чехії знайшли роботу дві третини працездатних біженців з України. Водночас третині втікачів від війни не вистачає грошей на щоденні витрати. Більшість біженців — жінки. Вони часто мають високий рівень освіти. Але українки в Чехії змогли отримати роботу лише нижче рівня своєї попередньої кваліфікації.
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