Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України

Світ
42
Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України
Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України, Фото: varta1.com.ua
Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро.
Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек.
Читайте також
Він повідомляє, що це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.
«Витрати на українських біженців становлять щонайменше €20 млрд на рік. Цілком імовірно, що вони набагато більші. Це величезна сума грошей», — заявив євродепутат.
За даними статистичної служби Statista, частка видатків ФРН на біженців з України становить 0,55% ВВП.
«Звичайно, якби Німеччина не мала такого навантаження, вона могла б собі дозволити більше витрат на інші речі. Сподіваюся, що у майбутньому витрати на біженців знизяться», — зазначив інший депутат бундестагу Вольфганг Віле.
Читайте також
Раніше в німецькому районі Зале-Орла були введені обов’язкові громадські роботи для біженців, які проживають у країні.
Таким чином влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу і живуть на гроші платників податків.
Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку — стрижкою кущів. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину.

Читайте також: Deutsche Welle: лише 20% українських біженців у Німеччині самі заробляють собі на життя

Нагадаємо, лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину. Про це свідчать дані опитування Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені.
За матеріалами:
Главком
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.