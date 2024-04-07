Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України — Finance.ua

Скільки коштів щорічно витрачає Німеччина на біженців з України
Німеччина щороку витрачає на утримання біженців з України щонайменше 20 млрд євро.
Про це заявив депутат Європарламенту від ФРН Гуннар Бек.
Він повідомляє, що це занадто великі витрати для ФРН, тому країні доводиться вкладати менше коштів у соціальний сектор, освіту та технологічний розвиток.
«Витрати на українських біженців становлять щонайменше €20 млрд на рік. Цілком імовірно, що вони набагато більші. Це величезна сума грошей», — заявив євродепутат.
За даними статистичної служби Statista, частка видатків ФРН на біженців з України становить 0,55% ВВП.
«Звичайно, якби Німеччина не мала такого навантаження, вона могла б собі дозволити більше витрат на інші речі. Сподіваюся, що у майбутньому витрати на біженців знизяться», — зазначив інший депутат бундестагу Вольфганг Віле.
Раніше в німецькому районі Зале-Орла були введені обов’язкові громадські роботи для біженців, які проживають у країні.
Таким чином влада країни має намір боротися з людьми, які не хочуть шукати роботу і живуть на гроші платників податків.
Взимку біженці займатимуться очищенням тротуарів від снігу, а влітку — стрижкою кущів. Платитимуть за роботу по 80 євроцентів на годину.
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Нагадаємо, лише п’ята частина українських біженців розглядають перспективу повернення в Україну з Німеччину. Про це свідчать дані опитування Центру міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені.
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