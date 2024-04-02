Перереєстрація українських авто у Німеччині від 1 квітня: як діяти — Finance.ua

Перереєстрація українських авто у Німеччині від 1 квітня: як діяти Сьогодні 12:33 — Технології&Авто

Перереєстрація українських авто у Німеччині від 1 квітня: як діяти

У Німеччині до 1 квітня 2024 року діє особливий порядок використання у Німеччині автомобілів з українською реєстрацією «На українських номерах».

Про це нагадав у зверненні посол України у Німеччині Олексій Макеєв.

Цей порядок діє у 16 німецьких федеральних землях — бо це рішення належить саме до земельної, а не федеральної компетенції.

Що буде далі?

«За результатами нашого діалогу та прохань федеральне міністерство транспорту та цифровізації у березні звернулось до своїх колег по всіх німецьких землях щодо продовження дії особливого порядку ще на 6 місяців. Деякі з земель вже повідомили про відповідне позитивне рішення, до деяких Великодні канікули підкрались так само підступно й несподівано, як зима до комунальних служб .Тому очікуємо відповідних рішень ще наступного тижня», — написав він.

Що таке особливий порядок?

«Досвід показує, що на цьому питанні варто зупинитись окремо. Адже багато хто сприймає цей порядок як „Можу їздити на українських номерах надалі, тепер і після 1 квітня, нічого робити не треба“. Але це не так — і не було так до 1 квітня» — зазначив він.

Особливий порядок — це надання українським автомобілісткам та автомобілістам (але лише тим, які перебувають у Німеччині за 24 параграфом) вибору між перереєстрацію на німецькі номери та отриманням спеціального дозволу на використання машини з українськими номерами за пільговою процедурою.

Якщо не зробити ані того, ані іншого протягом року з в'їзду, ви фактично порушуєте німецьку регуляцію.

Що зробити

«Наполегливо закликаю отримати спеціальний дозвіл. Тобто, маючи обов’язковий страховий поліс автоцивільної відповідальності, пройти ТО за облегшеною процедурою, заповнити декларацію, що автомобіль не перебуватиме в Німеччині постійно, та з цими трьома документами отримати у реєстраційних органів дозвіл, який на ряду з правами й техпаспортом мати завжди з собою в машині. Так, це обов’язково» — пояснив посол.

Що буде після 6 місяців продовження?

Перереєстрація на німецькі номери стане восени 2024 обов’язковою. «Це спричиняє низку питань — що робити з українськими номерами (їх німецька сторона мала б вилучати), як бути з українськими машинами на німецьких номерах в Україні, що трапляється з машинами, що не пройдуть необхідний ТО, тощо. Відповідей не маємо поки ані ми, ані німці - саме тому незабаром розпочнемо міжурядовий діалог з залученням всіх дотичних інституцій з обох сторін.

Наша мета — отримати чіткий та зрозумілий механізм, який враховуватиме законодавчі обмеження в Німеччині та спростить деякі з проблем, які виникли у наших шукачів притулку.

«Тому не хвилюйтесь: автівки забирати ночами німецька поліція у вас не буде. Краще йдіть та отримайте спеціальний дозвіл на використання автівок з українськими номерами», — резюмував він.

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