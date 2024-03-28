Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні — Finance.ua

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні Сьогодні 16:30 — Казна та Політика

Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні

У четвер, 28 березня, Німеччина оголосила про новий пакет військової допомоги Україні.

з посиланням на перелік допомоги на сайті Бундестагу. Про це пише УННз посиланням на перелік допомоги на сайті Бундестагу.

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Зокрема Сили оборони отримали дрони різних модифікацій, прилади та машини для розмінування та боєприпаси.

Загалом до нового пакету допомоги увійшли:

14 всюдиходів Warthog;

120-мм снаряди для Leopard 2;

4000 снарядів 155-мм;

14 БПЛА VECTOR;

30 БПЛА RQ-35;

5 систем глушіння дронів;

180 систем виявлення дронів RF 360;

6 машин розмінування Wisent 1;

2 мостоукладачі Biber;

1 машина евакуації BergePanzer 2;

1 БРЕМ Dachs;

9 Мінних тралів;

1 система супутникового зв’язку;

330 Інфрачервоних камер;

3 машини прикордонної охорони;

6 бензовозів Mercedes Zetros;

2.056 гранатометів RGW-90;

24.000 гранатометних снарядів 40-мм;

70 гранатометів H&K GMG;

3000 камуфляжних мереж;

2.000 антитепловізійних пончо;

2 аварійні генератори.

Окрім того, у переліку анонсованої допомоги з’явились ракети Patriot, командний автомобіль Bronco ATTC, 70 інфрачервоних камер та 20 БМП Marder 1A3.

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Голова Ситуаційного центру України при міністерстві оборони Німеччини генерал-майор Крістіан Фройдінг заявив, що найближчими днями Німеччина передасть Україні 10 000 артилерійських снарядів.

Нагадаємо, у лютому канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро. Він нагадав, що на цей рік Німеччина виділила 1,7 млрд євро на допомогу Україні та ще 6 млрд євро — зобов’язання на наступні роки. Загалом Німеччина виділила/ухвалила зобов’язання на 28 млрд євро для військової допомоги Україні.

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