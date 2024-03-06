Німеччина виділяє гроші на закупівлю снарядів для України — Finance.ua
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Німеччина виділяє гроші на закупівлю снарядів для України

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Німеччина братиме участь у чеській ініціативі щодо закупівлі 800 тисяч артилерійських снарядів для України.
Про це заявив прессекретар уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Tagesschau.
Він наголосив, що німецький уряд вносить «тризначну мільйонну суму» на закупівлю боєприпасів для України в рамках ініціативи Чехії.
При цьому більш докладних подробиць прессекретар відомства не розкрив.

Ініціатива Чехії

Нагадаємо, раніше президент Чехії Петр Павел заявив про те, що його країна виявила 800 тисяч снарядів, які можна придбати для України. Глава держави уточнював, що снаряди можна доставити протягом кількох тижнів, але для цього потрібне фінансування.
Ця ініціатива є запасним варіантом, оскільки ЄС не виконав обіцянку надати Україні 1 мільйон артилерійських снарядів до березня місяця.
Низка країн уже виділяє гроші на закупівлю боєприпасів для України. Зокрема, це Литва, Бельгія, Франція, Канада, Нідерланди і не тільки.
Зазначимо, що у українських захисників наразі не вистачає снарядів. Через це їм нещодавно довелося відійти з Авдіївки.
За матеріалами:
РБК-Україна
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