Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 млрд — Finance.ua

Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 млрд Сьогодні 15:45 — Казна та Політика

Німеччина готує новий пакет військової допомоги для України на €1,1 млрд

Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро.

Про це він сказав на брифінгу 16 лютого.

Шольц повідомив, що до нового пакета увійдуть:

36 броньованих та колісних гаубиць із промислових запасів;

120 тисяч снарядів;

2 системи ППО Skynex;

ракети для IRIS-T.

Він нагадав, що на цей рік Німеччина виділила 1,7 млрд євро на допомогу Україні та ще 6 млрд євро — зобов’язання на наступні роки. Загалом Німеччина виділила/ухвалила зобов’язання на 28 млрд євро для військової допомоги Україні.

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Також президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки.

«Володимир Зеленський і я сьогодні підписали угоду про наші довгострокові зобов’язання щодо безпеки — історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну перед обличчям російської загарбницької війни», — зазначив канцлер.

Нагадаємо, генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер під час відвідування Києва минулого тижня пообіцяв головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському короткострокову військову допомогу на понад 100 мільйонів євро. Вона включатиме, зокрема, протимінні машини та вибухівку для БПЛА.

Німеччина повідомила НАТО про збільшення видатків на оборону до 2% ВВП — максимуму за останні 30 років. У грошовому вираженні ця частка складе 73,41 млрд дол.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

hromadske За матеріалами:

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