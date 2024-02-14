Німеччина збільшує витрати на оборону до максимуму за 30 років — Finance.ua
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Німеччина збільшує витрати на оборону до максимуму за 30 років

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні надасть нові дані про внески членів НАТО.
Німеччина повідомила НАТО про збільшення видатків на оборону до 2% ВВП — максимуму за останні 30 років.
За даними агентства dpa, у грошовому вираженні ця частка складе 73,41 млрд дол. Таку суму заклав федеральний уряд до державного бюджету на поточний рік.
У минулому оборонні витрати ФРН становили 2% ВВП у 1992 році. А в роки холодної війни частка відповідних витрат перевищувала 3% ВВП.
У 2023 році Німеччина надавала НАТО відомості про 56,64 млрд дол. річних оборонних витрат, або 1,57% ВВП.
Наталія Руденко
Наталія Руденко
Перекладач-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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