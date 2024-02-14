Німеччина збільшує витрати на оборону до максимуму за 30 років — Finance.ua

Німеччина збільшує витрати на оборону до максимуму за 30 років
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сьогодні надасть нові дані про внески членів НАТО.
Німеччина повідомила НАТО про збільшення видатків на оборону до 2% ВВП — максимуму за останні 30 років.
За даними агентства dpa, у грошовому вираженні ця частка складе 73,41 млрд дол. Таку суму заклав федеральний уряд до державного бюджету на поточний рік.
У минулому оборонні витрати ФРН становили 2% ВВП у 1992 році. А в роки холодної війни частка відповідних витрат перевищувала 3% ВВП.
У 2023 році Німеччина надавала НАТО відомості про 56,64 млрд дол. річних оборонних витрат, або 1,57% ВВП.
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