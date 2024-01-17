Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро — Шольц — Finance.ua
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Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро — Шольц

Казна та Політика
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Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро — Шольц
Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро — Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Пресслужба канцлера заявила, що розмова стосувалася підтримки України та ситуації на Близькому Сході.
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Як заявив сам Шольц, обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.
«У 2024 році Німеччина надасть (Україні. — Ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», — заявив він.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу також підтвердив розмову:
«Президент розмовляв з канцлером Шольцем у рамках нашої тісної координації, звичайно, з Німеччиною з низки важливих питань. І це, звісно, включає підтримку України та важливість цієї підтримки».
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Кірбі додав, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван відвідує Давос, де триває саміт Всесвітнього економічного форуму, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Радіо Свобода
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