Німеччина надасть Україні військової допомоги на понад 7 мільярдів євро — Шольц
Канцлер Німеччини Олаф Шольц 16 січня провів телефонну розмову з президентом Сполучених Штатів Джо Байденом.
Пресслужба канцлера заявила, що розмова стосувалася підтримки України та ситуації на Близькому Сході.
Як заявив сам Шольц, обидва політики погодилися в тому, що хочуть продовжувати надавати Україні фінансову, гуманітарну та військову підтримку.
«У 2024 році Німеччина надасть (Україні. — Ред.) військові товари на суму понад сім мільярдів євро», — заявив він.
Речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі під час брифінгу також підтвердив розмову:
«Президент розмовляв з канцлером Шольцем у рамках нашої тісної координації, звичайно, з Німеччиною з низки важливих питань. І це, звісно, включає підтримку України та важливість цієї підтримки».
Кірбі додав, що радник Байдена з національної безпеки Джейк Салліван відвідує Давос, де триває саміт Всесвітнього економічного форуму, де зустрічався з президентом України Володимиром Зеленським.
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