Міністр фінансів Німеччини вважає достатньою допомогу Німеччини Україні — Finance.ua

Міністр фінансів Німеччини вважає достатньою допомогу Німеччини Україні
Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер вважає, що Німеччина надає Україні достатню підтримку, яку наразі не потрібно збільшувати.
Про це політик заявив в інтерв'ю телеканалу n-tv.
«Наразі немає жодних ознак того, що потрібно зробити більше. Але у будь-якому разі ми повинні прагнути до кращого розподілу тягаря. Не може бути так, щоб інші робили менше, тому що Німеччина робить більше», — заявив Лінднер.
Він нагадав, що Німеччина постачає Україні збройні системи, надає фінансову допомогу та забезпечує захист багатьом українцям у ФРН. Німеччина уже є другим найбільшим «прихильником» України у світі та фінансує «добру половину всієї допомоги з Європи».
Глава Мінфіну також запевнив, що Німеччина стоїть на боці України, оскільки там захищається європейський мирний порядок і свободи.
Як повідомлялося, у проєкті бюджету коаліційного уряду ФРН, який планується обговорити в Бундестазі наприкінці січня, передбачено 8 млрд євро на військову допомогу Україні.
Довідка Finance.ua:
- Федеральне міністерство внутрішніх справ та МЗС Німеччини надали комплексну гуманітарну допомогу Україні на €6,1 мільйона під час другої зими російської загарбницької війни, що є найбільшою логістичною операцією в історії Федерального агентства технічної допомоги (THW);
- федеральний прокурор Німеччини порушив питання про конфіскацію сотень мільйонів євро заморожених російських активів, що може стати першим подібним прецедентом в країні.
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