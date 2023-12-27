Міністр фінансів Німеччини вважає достатньою допомогу Німеччини Україні — Finance.ua

Міністр фінансів Німеччини вважає достатньою допомогу Німеччини Україні Сьогодні 19:30 — Казна та Політика

Міністр фінансів Німеччини вважає достатньою допомогу Німеччини Україні

Міністр фінансів ФРН Крістіан Лінднер вважає, що Німеччина надає Україні достатню підтримку, яку наразі не потрібно збільшувати.

Про це політик заявив в інтерв'ю телеканалу n-tv

«Наразі немає жодних ознак того, що потрібно зробити більше. Але у будь-якому разі ми повинні прагнути до кращого розподілу тягаря. Не може бути так, щоб інші робили менше, тому що Німеччина робить більше», — заявив Лінднер.

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Він нагадав, що Німеччина постачає Україні збройні системи, надає фінансову допомогу та забезпечує захист багатьом українцям у ФРН. Німеччина уже є другим найбільшим «прихильником» України у світі та фінансує «добру половину всієї допомоги з Європи».

Глава Мінфіну також запевнив, що Німеччина стоїть на боці України, оскільки там захищається європейський мирний порядок і свободи.

Як повідомлялося, у проєкті бюджету коаліційного уряду ФРН, який планується обговорити в Бундестазі наприкінці січня, передбачено 8 млрд євро на військову допомогу Україні.

Довідка Finance.ua:

Федеральне міністерство внутрішніх справ та МЗС Німеччини надали комплексну гуманітарну допомогу Україні на €6,1 мільйона під час другої зими російської загарбницької війни, що є найбільшою логістичною операцією в історії Федерального агентства технічної допомоги (THW);

федеральний прокурор Німеччини порушив питання про конфіскацію сотень мільйонів євро заморожених російських активів, що може стати першим подібним прецедентом в країні.



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Укрінформ За матеріалами:

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