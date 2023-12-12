Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року — Finance.ua

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Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року

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Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року
Німеччина збільшить допомогу Україні до 8 млрд євро наступного року
Німеччина підтвердила, що у 2024 році подвоїть військову допомогу Україні. Йдеться про суму у 8 млрд євро.
Про це повідомила державна міністерка у європейських справах Німеччини Анна Люрманн перед засіданням Ради ЄС з закордонних справ.
«Федеративна Республіка Німеччина подвоїть військову підтримку України наступного року з 4 мільярдів до 8 мільярдів», — сказала вона.
Німецький міністр наголосила, що цей тиждень є вирішальним тижнем для ЄС та України стосовно питання про початок переговорів про вступ.
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Люрманн додала, що позиція Німеччини щодо євроінтеграції України чітка. За її словами, 26 членів ЄС дуже згуртовані в тому, що хочуть початку переговорів.
Додамо, що ще минулого місяця Німеччина оголосила, що подвоїть військову допомогу Україні у 2024 році до 8 млрд євро.
Зазначимо, Німеччина стала однією з країн, які допомагають Україні, надаючи військову, політичну та фінансову підтримку. Берлін надав декілька видів артилерії, танки Leopard старішої та нової модифікації, системи ППО IRIS-T та Patriot, боєприпаси, автомобілі, дрони та інші види озброєння.
За матеріалами:
РБК-Україна
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