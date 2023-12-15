Німеччина відправляє Україні найбільшу партію «зимової» гуманітарної допомоги — Finance.ua

Німеччина відправляє Україні найбільшу партію «зимової» гуманітарної допомоги Сьогодні 16:17 — Казна та Політика

Німеччина відправляє Україні найбільшу партію «зимової» гуманітарної допомоги

Федеральне міністерство внутрішніх справ та МЗС Німеччини надали комплексну гуманітарну допомогу Україні на €6,1 мільйона під час другої зими російської загарбницької війни, що є найбільшою логістичною операцією в історії Федерального агентства технічної допомоги (THW).

Про це йдеться у спільному пресрелізі щодо гуманітарної допомоги Україні.

«За допомогою зимової захисної парасольки, яку ми розмістили над Україною, ми допомагаємо людям пережити люту холодну пору року. Не лише у вигляді систем протиповітряної оборони, а й генераторів, ковдр, наметів та акумуляторів. Разом із THW ми надаємо цієї зими наступні поставки допомоги на суму 6,1 мільйона євро, які вже в дорозі», — заявила міністр закордонних справ Анналена Бербок.

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За її словами, мета росії, щоб при мінус 20 градусах в Україні замерзали водопроводи і люди гинули від холоду.

Міністр внутрішніх справ Ненсі Фазер своє чергою зазначила, що Німеччина підтримує народ України, якому війна завдає неймовірних страждань.

«Ми хочемо продовжувати допомагати там, де допомога найбільше потрібна. Це гуманітарний імператив. Ми привезли понад 400 вантажів допомоги в Україну… Ми підтримуємо українську пожежну службу, службу порятунку та ліквідації наслідків стихійних лих. Тепер ми доставимо ще 500 електрогенераторів, обігрівачі, намети та житлові контейнери… Це найбільша логістична операція в історії THW», — сказала очільниця МВС і подякувала багатьом волонтерам.

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Транспортування допомоги здійснюється в координації з Федеральним відомством цивільного захисту та допомоги у разі стихійних лих (BBK).

Наразі THW готується перевезти ще понад 500 електрогенераторів загальною вартістю близько 3,5 млн євро. Мета — допомогти містам і громадам, особливо в прифронтових районах. Для підтримки енергетичної інфраструктури в Україні THW вже придбала понад 1300 потужних генераторів (до 1250 кВА) і 20 акумуляторних блоків. Понад 800 електрогенераторів і 15 акумуляторних блоків вже передано різним партнерам в Україні. Вони використовують їх на теплових електростанціях, насосних станціях, у великих пекарнях і лікарнях.

THW також надає обігрівачі, розкладні ліжка, намети та житлові контейнери. Зараз готується транспортування понад 900 додаткових обігрівачів, 1700 зимових спальних мішків, зимового одягу та мобільної польової кухні. Крім того, незабаром передадуть Держводгоспу дві очисні станції для забезпечення населення чистою водою.

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Як повідомлялося, з весни 2022 року BBK координує вхідні запити на допомогу через механізм цивільного захисту ЄС. THW і BBK займаються транспортуванням гуманітарних товарів за допомогою власних транспортних засобів екстреної допомоги або через посередників ЄС. В Україну вже доставили вантажів допомоги загальною вартістю понад 250 мільйонів євро. Це більше 120 транспортних засобів, таких як автомобілі з поворотною драбиною, пожежні машини та великі самоскиди, будівельна техніка, екскаватори.

Щоб підтримати українську систему охорони здоров’я, Німеччина також приймає пацієнтів з України. Їх прийом і транспортування координуються в рамках процедури захисту від катастроф ЄС спільним центром звітності та ситуації федерального уряду та уряду штату при BBK (GMLZ). Розподіл до лікарень у Німеччині здійснюється у координації з федеральними землями та з урахуванням індивідуальних вимог до лікування.

Крім того, гуманітарні організації від імені Федерального міністерства внутрішніх справ пропонують пацієнтам додаткову соціальну допомогу та, за потреби, медичну репатріацію в Україну в рамках проєкту Фонду притулку, міграції та інтеграції (AMIF). Наразі медичну допомогу в Німеччині отримали 944 пацієнти з України, здійснено 101 репатріацію.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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