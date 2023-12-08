Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям — Finance.ua
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Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям

Казна та Політика
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Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям
Німеччина надає додаткові 17 мільйонів євро на житло внутрішньо переміщеним українцям
Уряд Німеччини через банк KfW додатково виділив 17 млн євро гранту на пільгові житлові кредити для внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
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За рахунок зазначених коштів у 2024 році планується видати приблизно 400 нових пільгових житлових кредитів.
Віцепрем'єр-міністр України Ірина Верещук подякувала уряду Німеччини й банку KfW за підтримку українців у ці складні часи: «Житло для внутрішніх переселенців — це дуже гостре соціальне питання. Проєкт із надання пільгових іпотек ВПО працює вже декілька років і гарно себе показав».
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«Ми із задоволенням продовжуємо нашу співпрацю з Україною у сфері пільгових житлових кредитів для українських внутрішньо переміщених осіб. Першу частину цього проєкту на загальну суму 25,5 мільйонів євро було успішно впроваджено протягом 2021−2022 років. Разом із нашими українськими партнерами ми дуже швидко побачили, що цей проєкт викликав значну зацікавленість. Саме тому ми оголосили про додаткову підтримку у вигляді 17 мільйонів євро. Цей грант є складовою німецько-українського співробітництва задля розвитку, загальна сума якого лише у 2023 році становила понад 600 мільйонів євро», — зазначив постійний заступник Надзвичайного і Повноважного Посла Німеччини в Україні Тім Пранге.
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Нагадаємо, з лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу.
Також Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій працює над формуванням переліку місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб.

Допомога для ВПО: суми та процедура отримання 🧐

За матеріалами:
Finance.ua
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