Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції — Finance.ua
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Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції

Особисті фінанси
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Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції
Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції
З 1 грудня деяким переселенцям продовжать виплати ще на 6 місяців без додаткового звернення.
Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.
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«З 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців», — сказано в повідомленні.

Допомога буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

  • середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;
  • у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;
  • а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;
  • у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.
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Нагадаємо, з лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу. Згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО. Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб.
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Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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