Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції Сьогодні 12:01 — Особисті фінанси

Деяким переселенцям автоматично продовжать виплати ще на пів року — деталі від Мінреінтеграції

З 1 грудня деяким переселенцям продовжать виплати ще на 6 місяців без додаткового звернення.

Як повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, це нововведення передбачено постановою КМУ від 21 листопада 2023 року № 1226.

Читайте також Скільки уряд витрачає на виплати для ВПО: показники 2023 року

«З 1 грудня поточного року виплати ВПО продовжуватимуть деяким категоріям отримувачів на другий 6-місячний період без додаткового звернення. Йдеться про щомісячну державну допомогу на проживання у розмірі 3 тисяч гривень особам з інвалідністю й дітям і 2 тисяч гривень для всіх інших внутрішніх переселенців», — сказано в повідомленні.

Допомога буде продовжена автоматично ще на пів року, якщо:

середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача не перевищує 4 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність;

у складі сім'ї є особи працездатного віку, які доглядають за дітьми віком до 6 років (включно) або тяжко хворими дітьми; особи з інвалідністю I чи II групи; громадяни, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 років; громадяни, які доглядають за особами з інвалідністю I групи або неповнолітніми дітьми з інвалідністю, або особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особами, які досягли 80-річного віку;

а також — фізичні особи, які надають соціальні послуги й отримують компенсацію за їх надання; студенти, які навчаються за денною або дуальною формою в закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти, місце проживання яких не задеклароване/зареєстроване в гуртожитку;

у складі сім'ї є працездатна особа, яка протягом перших 6 місяців отримання виплат ВПО посприяла своїй економічній самостійності (працевлаштувалася, розпочала діяльність як ФОП або отримала грант на бізнес/ваучер на навчання тощо) й середньомісячний дохід якої не перевищує 3 прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність.

Читайте також Держава має допомагати ВПО щонайменше 5 років — Верещук

Нагадаємо, з лютого наступного року зменшиться кількість внутрішньо-переміщених осіб, які отримують грошову допомогу. Згідно зі змінами до законодавства, з 1 лютого грошову допомогу отримуватиме понад 170 тисяч ВПО. Наразі її отримує 2,6 млн ВПО з офіційно зареєстрованих понад 4,9 млн осіб.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.