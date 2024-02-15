Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро — Finance.ua
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Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро

Казна та Політика
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Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро
Німеччина планує надати Україні короткострокову допомогу на понад 100 млн євро
Генеральний інспектор Бундесверу Карстен Брейер під час відвідування Києва минулого тижня пообіцяв головнокомандувачу Збройних сил України Олександру Сирському короткострокову військову допомогу на понад 100 мільйонів євро. Вона включатиме, зокрема, протимінні машини та вибухівку для БПЛА.
Про це повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
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Пісторіус заявив, що Брейер зміг пообіцяти Сирському короткострокову підтримку в розмірі понад 100 мільйонів євро.
Йдеться про:
  • протимінні машини із захистом від засідок (MRV);
  • бомби для озброєння малих безпілотників;
  • 77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;
  • медичне приладдя;
  • комплекти запасних частин для різних систем озброєння.
Пісторіус назвав зв’язок із головнокомандувачем Олександром Сирським дуже важливим контактом.
«Загалом, ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні», — заявив міністр.
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Нагадаємо, Німеччина повідомила НАТО про збільшення видатків на оборону до 2% ВВП — максимуму за останні 30 років. У грошовому вираженні ця частка складе 73,41 млрд дол. Таку суму заклав федеральний уряд до державного бюджету на поточний рік.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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