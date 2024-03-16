Скільки українців планує повернутися на батьківщину з Німеччини — дослідження Сьогодні 11:25 — Світ

Скільки українців планує повернутися на батьківщину з Німеччини — дослідження

Центр міжнародних інституційних порівнянь і міграційних досліджень Інституту Ifo в Мюнхені провів опитування серед українських біженців, які наразі знаходяться у Німеччині щодо перспективи повернення в Україну. Лише п’ята частина респондентів розглядають таку перспективу.

Про це інформує mdr.de.

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Зазначено, що опитування проводили з травня 2022 року по січень поточного року. Публікації результатів останньої, п’ятої хвилі опитувань, ще не було.

Основна причина втрати надії українців на повернення на батьківщину — затяжна війна.

Минулого літа 21% біженців, які взяли участь в опитуванні, заявили про бажання повернутися до України.

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Водночас аналогічну відповідь влітку 2022 року давали 46% учасників опитування.

Наразі бажання залишитися в Німеччині принаймні ще на два роки заявили 77% біженців. Про намір щодо переїзду до іншої країни заявили 2% опитаних.

На думку експертки з питань дослідження міграції Інституту Ifo в Мюнхені Тетяни Панченко, чим більше часу продовжуватиметься війна, тим більше людей оселяться в Німеччині, працевлаштуються в цій країні, закінчать навчання та встановлять соціальні контакти. Як наслідок, у них не буде стимулу до повернення.

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«Близько половини українців не мають наміру повертатися через два роки війни», — наголосила вона, додавши, що до своїх родин в Україні вже повернулися немало біженців. Причинами, які змусили їх піти на цей крок, стали труднощі з інтеграцією в нове суспільне середовище чи проблеми з житлом.

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Варіант повернення в Україну розглядає близько третини українських біженців (29%), до того ж умовою для цього вони вважають свою безпеку.

Не змогли визначитися 28% опитаних. Про конкретні плани мешкати за межами України заявили 39% опитаних.

Дослідження показало, що змінився і портрет біженця у Німеччині. Якщо впродовж перших років війни до цієї країни приїжджали переважно жінки 30−49 років і діти, то тепер ідеться про жінок і чоловіків та жінок без дітей. Автори звіту наголошують, що чоловіки прагнуть до возз'єднання зі своїми сім'ями в Німеччині.

Нагадаємо, у Німеччині працюють табори для біженців, які все ще надають притулок українцям. У федеральній землі Баден-Вюртемберг приймальні пункти розподіляють мігрантів на інші регіони, зокрема в Баварію, Рейнланд-Пфальц і Гессен.

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