Нова дорога до «Буковелю» може обійтись державі в 6,6 млрд грн
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту для будівництва нової дороги до курорту «Буковель» орієнтовною вартістю 6,6 млрд гривень.
Про це йдеться в тендерній документації на Prozorro.
Що відомо про тендер
Планується побудувати новий відрізок дороги від села Бистриця до Яблуниці через Поляницю протяжністю 28,6 км.
Передбачається, що будівництво дороги буде фінансуватись із держбюджету наступного року.
Крім дороги також заплановане будівництво підпірних стінок, влаштування з’їздів, автобусних зупинок та пішохідних переходів.
Нагадаємо, раніше Служба автодоріг провела тендер на ремонт відрізку дороги до «Буковеля» із Надвірної до Поляниці за 2,4 млрд гривень.
Також раніше ми повідомляли, що Кабмін зобов’язав замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.
