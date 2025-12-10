0 800 307 555
Нова дорога до «Буковелю» може обійтись державі в 6,6 млрд грн

Казна та Політика
27
Фото ілюстративне
Фото ілюстративне
Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту для будівництва нової дороги до курорту «Буковель» орієнтовною вартістю 6,6 млрд гривень.
Про це йдеться в тендерній документації на Prozorro.

Що відомо про тендер

Планується побудувати новий відрізок дороги від села Бистриця до Яблуниці через Поляницю протяжністю 28,6 км.
Передбачається, що будівництво дороги буде фінансуватись із держбюджету наступного року.
Крім дороги також заплановане будівництво підпірних стінок, влаштування з’їздів, автобусних зупинок та пішохідних переходів.
Читайте також
Нагадаємо, раніше Служба автодоріг провела тендер на ремонт відрізку дороги до «Буковеля» із Надвірної до Поляниці за 2,4 млрд гривень.
Також раніше ми повідомляли, що Кабмін зобов’язав замовників публікувати в системі Prozorro інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.
За матеріалами:
Українські Новини
Гроші
