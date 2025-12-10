Нова дорога до «Буковелю» може обійтись державі в 6,6 млрд грн Сьогодні 05:25 — Казна та Політика

Фото ілюстративне

Служба відновлення та розвитку інфраструктури в Івано-Франківській області оголосила тендер на розробку проєкту для будівництва нової дороги до курорту «Буковель» орієнтовною вартістю 6,6 млрд гривень.

Про це йдеться в тендерній документації на Prozorro

Що відомо про тендер

Планується побудувати новий відрізок дороги від села Бистриця до Яблуниці через Поляницю протяжністю 28,6 км.

Передбачається, що будівництво дороги буде фінансуватись із держбюджету наступного року.

Крім дороги також заплановане будівництво підпірних стінок, влаштування з’їздів, автобусних зупинок та пішохідних переходів.

Читайте також В Україні планують створити першу платну дорогу

Нагадаємо, раніше Служба автодоріг провела тендер на ремонт відрізку дороги до «Буковеля» із Надвірної до Поляниці за 2,4 млрд гривень.

інформацію про ціни на будівельні матеріали та ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва. Також раніше ми повідомляли , що Кабмін зобов’язав замовників публікувати в системі Prozorroта ресурси, які закуповуються під час ремонтів і будівництва.

Українські Новини За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.