Чому з українських вишів відрахували 3 тисяч аспірантів — Finance.ua

Чому з українських вишів відрахували 3 тисяч аспірантів
В Україні з вищих навчальних закладів відраховано 3 тисячі аспірантів з-поміж тих, хто вступав у 2023 році. За результатами сесій, які відбудуться у червні, будуть ще відраховані за невиконання навчальних чи індивідуальних планів.
Про це повідомив заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький у коментарі виданню Новини.LIVE.
Він сказав, що здобувачів освіти відраховано в результаті перевірок, що відбувалися в закладах вищої освіти.
«На сьогодні ці перевірки продовжуються. Ми будемо бачити достатньо велику кількість тих, які будуть відраховані за невиконання своїх навчальних чи індивідуальних планів за результатами сесій, які відбудуться у червні», — розповів Винницький.
З його слів, міністерство не ставить за мету «відрахувати, щоб відрахувати», а намагається вирахувати тих, «хто використовує аспірантуру не за призначенням».
«Мова не йде про полювання на відьом. Якщо аспірант здійснює свою наукову роботу — пише статті, проводить дослідження, пише дисертації, здатен скласти всі іспити, — будь ласка, для того і є аспірантура. Ціль не є відрахувати, щоб відрахувати. Ціль є виділити тих, хто використовує аспірантуру не за призначенням і не виконує всі ці вимоги, які має виконувати»,
зазначив заступник міністра.
Він додав, що спостереження показують, що достатньо велика кількість аспірантів, які вступали у 2022−2023 роках, не дійдуть до захисту.
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Довідка Finance.ua:
- з 16 лютого 2023 року стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. Подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
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