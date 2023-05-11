Виплата ветеранам війни: хто саме може отримати та як оформити — Finance.ua

Виплата ветеранам війни: хто саме може отримати та як оформити Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

З 16 лютого 2023 року стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. Подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Про це розповідає головний юрист сектору «Харківське бюро правової допомоги № 1» відділу безоплатної правової допомоги ХМЦ Анастасія Макеєва.

Заява на отримання грошової допомоги подається через вебсайт eveteran.gov.ua. Далі слід перейти за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни». Пройти електронну ідентифікацію та автентифікацію, для цього потрібно мати електронний підпис.

У заяві зазначаються такі відомості:

1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності);

2) стать;

3) дата народження;

4) реєстраційний номер облікової картки платника податків (серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, у разі коли особа через свої релігійні переконання відмовилася в установленому порядку від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відповідну відмітку в паспорті);

5) унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі;

6) відомості про задеклароване/зареєстроване місце проживання (перебування);

7) серія та/або номер документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

8) контактні дані (номер телефона та адреса електронної пошти);

9) серія, номер, дата видачі та закінчення строку дії посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

10) група інвалідності, дата встановлення інвалідності;

11) міжнародний номер банківського рахунку IBAN, найменування банку.

Перед тим як надіслати заяву, слід повторно перевірити свої дані й надати згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Далі заяву буде надіслано до Мінветеранів, де верифікують наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю вналідок війни (І або ІІ групи) заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни. Якщо ви відповідаєте цьому критерію, тоді знеособлені дані заявника в автоматичному режимі передаються до Міжнародної Федерації Товариства Червоного Хреста і Червоного Півмісяця та Товариства Червоного Хреста України для прийняття рішення щодо призначення та подальшої виплати грошової допомоги протягом семи робочих днів на вказаний у заяві банківський рахунок. Якщо ні, заява буде відхилена.

Виплата грошової допомоги здійснюється незалежно від отримання інших видів допомоги.

Також виплата грошової допомоги здійснюється на банківський рахунок у розмірі 4000 гривень на місяць протягом чотирьох місяців.

Розмір отриманої грошової допомоги не враховується під час обчислення сукупного доходу сім'ї заявника для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до законодавства.

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