Уряд збільшив кількість бюджетних місць у ВНЗ для певних спеціальностей — Finance.ua

Уряд збільшив кількість бюджетних місць у ВНЗ для певних спеціальностей Сьогодні 17:34 — Особисті фінанси

Уряд збільшив кількість бюджетних місць у ВНЗ для певних спеціальностей

Кабінет Міністрів збільшив на понад 2 тисячі кількість бюджетних місць у закладах вищої освіти під такі спеціальності, як «реабілітолог», «психолог» та «соціальний працівник».

Про це під час засідання уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Наша держава потребує більше реабілітологів, більше психологів, більше соціальних працівників. Врахували це у держзамовленні на підготовку фахівців у 2023 році, яке сьогодні затверджує уряд. Для Міністерства охорони здоров’я збільшуємо кількість бюджетних місць на понад тисячу. Так само збільшуємо й бюджетні місця для набору соціальних працівників», — зазначив він.

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За словами Шмигаля, уряд надалі буде змінювати систему держзамовлень, щоб мати достатню кількість саме тих спеціалістів, яких потребує Україна зараз і потребуватиме у майбутньому.

Як додав представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, Кабмін своїм рішенням заборонив перерозподіляти місця держзамовлення між галузями знань, крім випадків, передбачених для окремих пільгових категорій здобувачів фахової передвищої та вищої освіти.

«Передбачено, що за погодженням з Міністерством економіки та Міністерством фінансів державні замовники у разі потреби збільшують обсяг державного замовлення на підготовку бакалаврів (магістрів) на основі повної загальної середньої освіти на кількість зарахованих за квотою до закладів вищої (фахової передвищої) освіти осіб, місцем проживання яких є території, які входять до переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих рф, затвердженого Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій», — додав він.

Довідка Finance.ua:

нагадаємо, що, за словами міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної, після перемоги Україні у війні кількість людей, які потребуватимуть спеціальної допомоги, перевищить 4 мільйони. Тому вже зараз необхідно створити передумови для належної зустрічі захисників, їхнього адаптування та повернення до мирного життя;

наразі в Україні мають запустили пілотний проект «Інституту помічника ветерана», який буде реалізовуватися у чотирьох регіонах — Львівській, Дніпропетровській, Вінницькій та Миколаївській областях;



з 16 лютого 2023 року стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни. Подати заяви на допомогу можуть особи з інвалідністю внаслідок війни І або II групи, відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.



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