Куди подінуть незатребувані паспорти українців, оформлені за кордоном — Finance.ua

Куди подінуть незатребувані паспорти українців, оформлені за кордоном Сьогодні 07:12 — Особисті фінанси

Куди подінуть незатребувані паспорти українців, оформлені за кордоном

до 24 квітня 2024 року, стануть недоступними за межами України після встановленого дедлайну. ДП «Документ» повідомляє: незатребувані паспорти, оформлені

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Державне підприємство «Документ» звернулося до громадян, які оформляли український або закордонний паспорт у закордонних представництвах до 24 квітня 2024 року.

Терміни

Усі невитребувані документи після 1 червня 2025 року будуть поступово відправлені на зберігання до Головного управління ДМС у Закарпатській області.

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Як отримати

Отримати готові паспорти можна в закордонних центрах у порядку живої черги без попереднього запису.

Перед візитом варто перевірити актуальний графік роботи обраного офісу на офіційному сайті pasport.org.ua в розділі «Центри».

Важливо вчасно отримати документи, оскільки дійсний паспорт необхідний для легального перебування за кордоном, доступу до соціальних послуг та банківського обслуговування.

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