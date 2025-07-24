Куди подінуть незатребувані паспорти українців, оформлені за кордоном — Finance.ua

Куди подінуть незатребувані паспорти українців, оформлені за кордоном
ДП «Документ» повідомляє: незатребувані паспорти, оформлені до 24 квітня 2024 року, стануть недоступними за межами України після встановленого дедлайну.
Державне підприємство «Документ» звернулося до громадян, які оформляли український або закордонний паспорт у закордонних представництвах до 24 квітня 2024 року.
Терміни
Усі невитребувані документи після 1 червня 2025 року будуть поступово відправлені на зберігання до Головного управління ДМС у Закарпатській області.
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Як отримати
Отримати готові паспорти можна в закордонних центрах у порядку живої черги без попереднього запису.
Перед візитом варто перевірити актуальний графік роботи обраного офісу на офіційному сайті pasport.org.ua в розділі «Центри».
Важливо вчасно отримати документи, оскільки дійсний паспорт необхідний для легального перебування за кордоном, доступу до соціальних послуг та банківського обслуговування.
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