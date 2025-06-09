Кому Іспанія найбільше видавала паспорти в 2024 році — Finance.ua

Кому Іспанія найбільше видавала паспорти в 2024 році Сьогодні 18:00 — Світ

Кому Іспанія найбільше видавала паспорти в 2024 році

Національний інститут статистики (INE) розкрив дані про надання громадянства іноземцям у 2024 році в Іспанії.

За їх аналітикою, українці і росіяни отримали однакову кількість паспортів — 2588 іспанських паспортів.

У 2023 році було 2246 російських і 2693 українських паспорти.

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Хто найбільше

Це зовсім небагато в порівнянні такими біженцями:

з марокканцями (42 910 виданих паспортів),

венесуельцями (35403)

колумбійцями (26224).

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Раніше ми писали , де найчастіше поселяються еміграти в Іспанії.

За даними Міністерства інклюзивності, соціального забезпечення та міграції Іспанії, 24% всіх іноземців, які прибули до Іспанії на заробітки, обрали Каталонію.

далі йдуть Мадрид (20,3%),

Валенсію (12,6%),

Андалусію (12,4%).

За останні десять років Іспанія прийняла 1,3 мільйона трудових мігрантів. 70% з них змогли почати нове життя в цих чотирьох регіонах, де найбільше робочих місць.

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