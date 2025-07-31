Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження) — Finance.ua

Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження) Сьогодні 16:03 — Нерухомість

Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження)

Більшість респондентів в Україні проживають у власному житлі (63,5%).

Про це йдеться в дослідженні соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею Опора

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Ще 14,4% важко сказати, як довго вони зможуть використовувати те житло, в якому вони зараз проживають. 10,3% вказали, що зможуть користуватися своїм житлом принаймні ще рік.

Сумарно 8,8% респондентів в Україні й за кордоном вказують, що можуть втратити доступ до свого нинішнього житла протягом року.

Серед респондентів за кордоном половина впевнені, що зможуть користуватися своїм житлом щонайменше ще рік (51,1%).

У власному житлі за кордоном проживають 6,3%. Можуть втратити доступ до житла в найближчі 7−12 місяців 7,3% респондентів за кордоном, ще 13,7% - протягом коротшого періоду часу. Невизначеність серед респондентів за кордоном порівняно з Україною дещо вища: 18,5% респондентів обрали варіант «важко відповісти».

Нагадамо, найдорожча оренда житла у Європі — в Лондоні (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевша — в Афінах (595 євро). Загалом двокімнатні квартири коштують приблизно вдвічі дешевше від трикімнатних. Однак деякі міста міняються місцями в рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.

Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати. За Стамбулом ідуть:

Лісабон (81%),

Прага (73%)

Единбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.

Нагадаємо, найдорожчим містом у Європі залишається Лондон (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевшим — Афіни (595 євро). Про це пише Єuronews, посилаючись на дані звіту Deutsche Bank.

Загалом двокімнатні квартири коштують приблизно вдвічі дешевше від трикімнатних. Однак деякі міста міняються місцями в рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.

Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати.

Лісабон (81%),

Прага (73%)

Единбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.

Значно зросла орендна плата і в Іспанії: на 65% у Барселоні й на 59% у Мадриді. Афіни і Варшава — два інших європейських міста, де зростання становило трохи більше 50%.

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