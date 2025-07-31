Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження) — Finance.ua
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Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження)

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Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження)
Яка частка українців мають власне житло за кордоном та в Україні (дослідження)
Більшість респондентів в Україні проживають у власному житлі (63,5%).
Про це йдеться в дослідженні соціальної згуртованості, проведеного Громадянською мережею Опора.
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Ще 14,4% важко сказати, як довго вони зможуть використовувати те житло, в якому вони зараз проживають. 10,3% вказали, що зможуть користуватися своїм житлом принаймні ще рік.
Сумарно 8,8% респондентів в Україні й за кордоном вказують, що можуть втратити доступ до свого нинішнього житла протягом року.
Серед респондентів за кордоном половина впевнені, що зможуть користуватися своїм житлом щонайменше ще рік (51,1%).
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У власному житлі за кордоном проживають 6,3%. Можуть втратити доступ до житла в найближчі 7−12 місяців 7,3% респондентів за кордоном, ще 13,7% - протягом коротшого періоду часу. Невизначеність серед респондентів за кордоном порівняно з Україною дещо вища: 18,5% респондентів обрали варіант «важко відповісти».
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Нагадамо, найдорожча оренда житла у Європі — в Лондоні (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевша — в Афінах (595 євро). Загалом двокімнатні квартири коштують приблизно вдвічі дешевше від трикімнатних. Однак деякі міста міняються місцями в рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.
Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати. За Стамбулом ідуть:
  • Лісабон (81%),
  • Прага (73%)
  • Единбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.

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Нагадаємо, найдорожчим містом у Європі залишається Лондон (2732 євро або 2297 фунтів стерлінгів), а найдешевшим — Афіни (595 євро). Про це пише Єuronews, посилаючись на дані звіту Deutsche Bank.
Загалом двокімнатні квартири коштують приблизно вдвічі дешевше від трикімнатних. Однак деякі міста міняються місцями в рейтингу. Співвідношення цін також відрізняється.
Загалом у Південній та Східній Європі спостерігалося найсильніше зростання орендної плати.
  • Лісабон (81%),
  • Прага (73%)
  • Единбург (71%), у кожному з яких зростання становило понад 70%.
Значно зросла орендна плата і в Іспанії: на 65% у Барселоні й на 59% у Мадриді. Афіни і Варшава — два інших європейських міста, де зростання становило трохи більше 50%.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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