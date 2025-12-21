Більшість українців переконані, що рівень корупції зріс з 2022 року

0 800 307 555
Казна та Політика
9
Більшість громадян (59%) переконані, в Україні дійсно намагаються боротися з корупцією і є позитивні зрушення. Частка тих, хто вважає країну безнадійно корумпованою, становить 33%.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології.
Рівень корупції після повномасштабного вторгнення рф

Попри віру в антикорупційні заходи, більшість респондентів переконані, що рівень корупції зріс після повномасштабного вторгнення рф.
Як зазначають аналітики, такої думки притримуються 67% українців (хоча у вересні 2025 року так вважали трохи більше — 71%).
Ще 19% опитаних заявили, що рівень корупції в країні не змінився (у вересні — 20%). Водночас 7% респондентів вважають, що корупція навіть зменшилася (у вересні було 5%)
Раніше Finance.ua писав, що впродовж 2014 — 2024 років за рішенням українських судів за корупцію лише в 1,5% притягнутих до відповідальності конфіскували майно чи гроші, а права обіймати певні посади позбавили лише 0,2% підсудних.
За матеріалами:
Finance.ua
