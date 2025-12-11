НАЗК підрахувало, скільки корупціонерів було покарано за 11 років
Впродовж 2014 — 2024 років за рішенням українських судів за корупцію лише в 1,5% притягнутих до відповідальності конфіскували майно чи гроші, а права обіймати певні посади позбавили лише 0,2% підсудних.
Такі дані оприлюднило Національне агентство з питань запобігання корупції.
НАЗК спільно з експертами Центру політико-правових реформ та за підтримки Антикорупційної ініціативи ЄС в Україні провело аналіз судової практики притягнення до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, за 2014−2024 роки
Це перше в Україні аналітичне дослідження, що охоплює дані за понад десятирічний період. Агентство підготувало та презентувало відповідний звіт, говориться у повідомленні.
«Результати дослідження свідчать, що абсолютна більшість (приблизно 72%) усіх справ припало на порушення вимог фінансового контролю (ст. 172−6 КУпАП), з яких найбільш поширеним стало несвоєчасне подання декларації без поважних причин», — повідомляє НАЗК.
«Ще 25% справ у зазначений період стосувалися конфлікту інтересів (ст. 172−7 КУпАП). Найменша ж кількість справ, які надходили на розгляд судів, стосувалася невжиття заходів щодо протидії корупції (ст. 172−9 КУпАП)», — зазначено у повідомленні.
За 11 років понад 32 тис. осіб були притягнуті до адміністративної відповідальності за правопорушення, пов’язані з корупцією, зазначає НАЗК.
«Динаміка накладення адміністративних стягнень загалом корелює із кількістю розглянутих справ: у 2018−2021 роках спостерігався приріст, а потім відбулося істотне зменшення, що пов’язано з призупиненням процесу декларування після введення в Україні воєнного стану», — говориться у повідомленні.
Загалом понад 60% осіб, стосовно яких розглядали справи, отримали основне стягнення у виді штрафу.
Важливо відзначити, що справи найчастіше закривалися з трьох причин: малозначність правопорушення, відсутність події/складу правопорушення та закінчення строків накладення адміністративного стягнення.
«Водночас додаткові стягнення у виді конфіскації майна чи грошей застосовувалися вкрай рідко — лише до 1,5% осіб, притягнутих до відповідальності, переважно за ст. 172−4 КУпАП (порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності)», — говориться у повідомленні.
«Ще рідше суди позбавляли осіб права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю (лише 0,2% випадків із загального масиву). Отже, попри передбачену законодавством обов’язковість цих санкцій, на практиці додаткові стягнення майже не застосовуються», — зазначає НАЗК.
«Цікавим є те, що у межах аналізу адміністративних правопорушень, пов’язаних із корупцією, встановлено, що апеляційні суди переглядали близько 9% рішень судів першої інстанції, причому понад половину з них залишено без змін (52%)», — додає агентство.
