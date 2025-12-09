0 800 307 555
Винагороди викривачам корупції: Кабмін хоче запровадити нову процедуру

Казна та Політика
Уряд зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт щодо внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів, який врегульовує питання виплати винагороди викривачам корупційних злочинів.
Про це у Telegram повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Законопроєкт уряду: нова процедура винагороди викривачам

«Кабінетом Міністрів України, як суб’єктом законодавчої ініціативи, зареєстровано у Верховній Раді України проєкт Закону «Про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України та інших законодавчих актів України щодо врегулювання питання виплати винагороди викривачу», — йдеться у повідомленні.
За словами Мельничука, документ спрямований на приведення окремих положень КПК та закону «Про запобігання корупції» у відповідність до чинного законодавства, а також на нормативно-правове врегулювання механізму виконання рішень судів про виплату винагороди викривачам.

Хто зможе отримати винагороду за корупційні злочини

Законопроєкт пропонує визначити окрему процедуру виплат особам, які повідомили про корупційний злочин, грошовий розмір предмета якого або завдані державі збитки у 5 тисяч і більше разів перевищують прожитковий мінімум, та активно сприяли його розкриттю.
Документ визначає Національне агентство з питань запобігання корупції органом, відповідальним за планування та використання коштів окремої бюджетної програми, з яких здійснюватиметься виплата винагороди викривачам.
НАЗК стане головним розпорядником цих коштів та відповідальним виконавцем програми.

Зміни до КПК

Уряд також пропонує внести зміни до низки статей Кримінального процесуального кодексу щодо виокремлення процедури виплати винагороди викривачам корупції та гарантій її реалізації у встановленому порядку.
