Українці більше вірять у боротьбу з корупцією — опитування

Українці частіше говорять, що бачать реальні спроби боротьби з корупцією. Хоча ще минулого року аналітики фіксували помітний спад оптимізму.

Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).

Між 2023 і 2024 роками частка тих, хто вірив у боротьбу з корупцією, зменшилася з 59% до 48%.

А ось станом на жовтень 2025 року вона знову зросла — до 56%.

Водночас 40% респондентів досі вважають Україну «безнадійно корумпованою».

Отже, сприйняття ситуації покращилося, але рівень довіри до антикорупційних зусиль держави ще не повернувся до показників 2023 року.

КМІС також вивчав, як ставлення до корупції пов’язане з поглядами українців на можливі територіальні поступки для завершення війни.

З’ясувалося, що ті, хто вважають Україну безнадійно корумпованою, частіше готові до втрати частини територій. Зокрема, 34% таких респондентів погодилися б на офіційне визнання окремих окупованих територій частиною росії (проти 22% серед тих, хто бачить спроби боротися з корупцією). Ще 25% готові навіть передати росії частину територій, які зараз під контролем України (проти 15% серед оптимістів).

Корупція — чутлива тема для українців

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснив, що тема корупції залишається однією з найчутливіших для суспільства.

«Корупція і відповідальність влади за її подолання лишаються дуже важливим і дражливим питанням для українського суспільства… Як показують наші результати, наратив про „безнадійно корумповану Україну“ пов’язаний із вищою часткою тих, хто готовий на будь-які, навіть найважчі, умови для завершення війни», — каже Грушецький

За його словами, відповідальність за зміну цього сприйняття лежить не лише на владі, а й на суспільстві — зокрема, на медіа та громадських активістах.

Раніше Finance.ua повідомляв , що більшість українців вважають, що за період повномасштабного вторгнення рф рівень корупції в Україні зріс.

