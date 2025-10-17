0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці більше вірять у боротьбу з корупцією — опитування

87
Українці більше вірять у боротьбу з корупцією — опитування
Українці більше вірять у боротьбу з корупцією — опитування
Українці частіше говорять, що бачать реальні спроби боротьби з корупцією. Хоча ще минулого року аналітики фіксували помітний спад оптимізму.
Про це свідчать результати нового опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС).
  • Між 2023 і 2024 роками частка тих, хто вірив у боротьбу з корупцією, зменшилася з 59% до 48%.
  • А ось станом на жовтень 2025 року вона знову зросла — до 56%.
  • Водночас 40% респондентів досі вважають Україну «безнадійно корумпованою».
Українці більше вірять у боротьбу з корупцією — опитування
Отже, сприйняття ситуації покращилося, але рівень довіри до антикорупційних зусиль держави ще не повернувся до показників 2023 року.
Читайте також
КМІС також вивчав, як ставлення до корупції пов’язане з поглядами українців на можливі територіальні поступки для завершення війни.
З’ясувалося, що ті, хто вважають Україну безнадійно корумпованою, частіше готові до втрати частини територій. Зокрема, 34% таких респондентів погодилися б на офіційне визнання окремих окупованих територій частиною росії (проти 22% серед тих, хто бачить спроби боротися з корупцією). Ще 25% готові навіть передати росії частину територій, які зараз під контролем України (проти 15% серед оптимістів).

Корупція — чутлива тема для українців

Виконавчий директор КМІС Антон Грушецький пояснив, що тема корупції залишається однією з найчутливіших для суспільства.
Читайте також
«Корупція і відповідальність влади за її подолання лишаються дуже важливим і дражливим питанням для українського суспільства… Як показують наші результати, наратив про „безнадійно корумповану Україну“ пов’язаний із вищою часткою тих, хто готовий на будь-які, навіть найважчі, умови для завершення війни», — каже Грушецький
За його словами, відповідальність за зміну цього сприйняття лежить не лише на владі, а й на суспільстві — зокрема, на медіа та громадських активістах.
Раніше Finance.ua повідомляв, що більшість українців вважають, що за період повномасштабного вторгнення рф рівень корупції в Україні зріс.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems