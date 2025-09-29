40% великих компаній України стикаються з корупцією в органах влади
40% українських великих компаній заявили, що стикаються з корупцією в органах державної влади. Водночас 69% бізнесу не довіряють Державній податковій службі, і майже третина (31%) переконані, що реформи рухаються у неправильному напрямку.
Про це свідчать результати опитування бізнес-лідерів від Gradus.
Що український великий бізнес думає про ситуацію в країні
Лише 42% опитаних бізнесів вважають, що реформи в Україні йдуть у правильному напрямку, що на 16% менше, ніж у попередньому опитуванні. Майже третина (31%) переконані у зворотному, а 27% не змогли визначитися з позицією.
«Такі результати свідчать про зниження впевненості у перебігу реформ та посилення відчуття невизначеності», — зазначили у Gradus.
69% респондентів заявили про недовіру до Державної податкової служби України. Серед основних проблем у її роботі названо:
- корупційні ризики та упередженість під час перевірок — 48%;
- надмірне податкове навантаження на бізнес — 29%;
- складність податкового законодавства та звітності — 27%.
65% опитаних компаній вважають державну підтримку бізнесу під час війни неефективною. Найбільш потрібними реформами назвали:
- судову — 56%;
- правоохоронну — 35%;
- митну — 31%.
Тоді як серед пріоритетів реформи митниці бізнес ставить:
- боротьбу з корупцією — 65%;
- цифровізацію та автоматизацію — 52%;
- зменшення бюрократії — 40%.
48% бізнес-лідерів вважають нереалістичним укладення мирної угоди з росією до кінця 2025 року, тоді як 29% допускають таку можливість, ще 23% не визначилися.
Довідка Finance.ua
- згідно з опитуванням, протягом минулого року 30% опитаних громадян стикалися із корупційними проявами. 23% із них погодилися на запропоновану корупційну дію, тоді як 68% відмовилися;
- переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем — про це повідомили 87% респондентів;
- те ж опитування засвідчило, що понад половина українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції (51%), а майже три чверті (73%) переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.
