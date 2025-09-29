40% великих компаній України стикаються з корупцією в органах влади Сьогодні 09:12

40% великих компаній України стикаються з корупцією в органах влади

40% українських великих компаній заявили, що стикаються з корупцією в органах державної влади. Водночас 69% бізнесу не довіряють Державній податковій службі, і майже третина (31%) переконані, що реформи рухаються у неправильному напрямку.

Про це свідчать результати опитування бізнес-лідерів від Gradus.

Що український великий бізнес думає про ситуацію в країні

Лише 42% опитаних бізнесів вважають, що реформи в Україні йдуть у правильному напрямку, що на 16% менше, ніж у попередньому опитуванні. Майже третина (31%) переконані у зворотному, а 27% не змогли визначитися з позицією.

«Такі результати свідчать про зниження впевненості у перебігу реформ та посилення відчуття невизначеності», — зазначили у Gradus.

69% респондентів заявили про недовіру до Державної податкової служби України. Серед основних проблем у її роботі названо:

корупційні ризики та упередженість під час перевірок — 48%;

надмірне податкове навантаження на бізнес — 29%;

складність податкового законодавства та звітності — 27%.

Читайте також НАЗК презентувало гайд для викривачів корупції

65% опитаних компаній вважають державну підтримку бізнесу під час війни неефективною. Найбільш потрібними реформами назвали:

судову — 56%;

правоохоронну — 35%;

митну — 31%.

Тоді як серед пріоритетів реформи митниці бізнес ставить:

боротьбу з корупцією — 65%;

цифровізацію та автоматизацію — 52%;

зменшення бюрократії — 40%.

48% бізнес-лідерів вважають нереалістичним укладення мирної угоди з росією до кінця 2025 року, тоді як 29% допускають таку можливість, ще 23% не визначилися.

Довідка Finance.ua

згідно з опитуванням, протягом минулого року 30% опитаних громадян стикалися із корупційними проявами. 23% із них погодилися на запропоновану корупційну дію, тоді як 68% відмовилися;

переважна більшість українців вважає корупцію масовим явищем — про це повідомили 87% респондентів;

те ж опитування засвідчило, що понад половина українців вважає владу бездіяльною у подоланні корупції (51%), а майже три чверті (73%) переконані, що подолати цю проблему можна лише завдяки системним реформам.

The page За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.