Санду розгромила проросійські сили: як вплине на Україну

Партія Майї Санду PAS обійшла Патріотичний блок із 50,1% проти 24,2%. Їй також дістанеться бонус від тих партій, які не потрапили у парламент, тож вона самостійно сформує монобільшість, майже таку, як і в минулому скликанні. З огляду на обставини, такий результат є безумовним успіхом для партії влади.

Цього вдалося досягти завдяки мобілізації власних прихильників на тлі побоювань, що до влади повернуться сили, здатні зупинити євроінтеграцію. Протягом дня виборів Майя Санду декілька разів зверталася до народу із закликом прийти на вибори. Крім того, молдовська діаспора у Європі традиційно мобілізувалася, та, як і на президентських виборах, додала партії Санду значну кількість голосів.

Тепер президентка та її партія зможуть одноосібно призначити кабінет міністрів і далі визначати курс, яким іде Молдова.

Друга сила на грані проходження — блок «Альтернатива», який мімікрував під проєвропейську силу, але малися й докази його зв’язків з росією. Хоча блок і пройшов до парламенту, але зі значно гіршим результатом, ніж очікувалося на початку передвиборчої кампанії — 7,9%.

Висновки

В цілому, цього разу Молдова, хоч і з великими труднощами, знову підтвердила свій проєвропейський курс, попри те, що проросійські сили здобули дуже вагомий відсоток голосів. Надалі Майя Санду та команда мають виправдати цей повторний кредит довіри — і щодо євроінтеграції, і в контексті внутрішніх реформ в країні.

Для України ж найважливішим є те, що сусідня держава і надалі зберігатиме передбачувану і дружню до Києва політику.

