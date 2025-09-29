0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Срібло вперше подолало позначку в $47: що на це вплинуло

Банківські метали
12
Срібло вперше подолало позначку в $47: що на це вплинуло
Срібло вперше подолало позначку в $47: що на це вплинуло
У понеділок ціни на срібло різко зросли, вперше подолавши позначку у $47 за унцію. Метал подорожчав на 1,53% і закріпився на рівні $46,78. На піку спотова ціна навіть сягала $47,04 — це новий максимум, який підтримали позитивні очікування щодо зниження ставок у США та стабільність настроїв на ринку.
Про це пише Middle East Economy.
Публікація даних про інфляцію (PCE) підкріпила припущення, що Федеральна резервна система може знову знизити відсоткові ставки цього року. Це робить «недоходні» активи на кшталт срібла більш привабливими для інвесторів
Зазначається, що метал має подвійну цінність: як інвестиційний захист і як промисловий ресурс. Його активно використовують у виробництві сонячних панелей, електромобілів та електроніки. Очікується, що промислове споживання залишиться вище 700 млн унцій на рік — це рекордні обсяги, які створюють додатковий тиск на ринок.

Дефіцит пропозиції посилюється

Попри зростання попиту, пропозиція срібла залишається обмеженою. Близько 70% металу видобувають як побічний продукт при виробництві міді, цинку чи свинцю. Це робить галузь менш гнучкою у відповідь на стрибки цін.
Читайте також
За прогнозами, у 2025 році світовий видобуток складе 844 млн унцій, тоді як попит перевищить пропозицію більш ніж на 100 млн. Таким чином, 2025-й стане вже п’ятим роком поспіль дефіциту на ринку.

Інвестиції у срібло набирають обертів

Зростає і популярність біржових продуктів (ETP), забезпечених сріблом. Лише за першу половину 2025 року їхні запаси зросли на 95 млн унцій і досягли 1,13 млрд.
Найбільший інтерес спостерігається в Індії, де попит піднявся на 7% попри скорочення імпорту, а також у Європі, де відбувається поступове відновлення ринку.

Прогнози

З початку року срібло подорожчало з 29 до майже $47 за унцію — це понад 55% зростання, що випередило золото.
Аналітики не виключають, що у найближчі місяці ціна може досягти $50 і вище, якщо збережеться баланс: сильний промисловий попит, приплив інвестицій та обмежена пропозиція.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІнвестиціїГроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems