Срібло вперше подолало позначку в $47: що на це вплинуло

Сьогодні 11:55

У понеділок ціни на срібло різко зросли, вперше подолавши позначку у $47 за унцію. Метал подорожчав на 1,53% і закріпився на рівні $46,78. На піку спотова ціна навіть сягала $47,04 — це новий максимум, який підтримали позитивні очікування щодо зниження ставок у США та стабільність настроїв на ринку.

Публікація даних про інфляцію (PCE) підкріпила припущення, що Федеральна резервна система може знову знизити відсоткові ставки цього року. Це робить «недоходні» активи на кшталт срібла більш привабливими для інвесторів

Зазначається, що метал має подвійну цінність: як інвестиційний захист і як промисловий ресурс. Його активно використовують у виробництві сонячних панелей, електромобілів та електроніки. Очікується, що промислове споживання залишиться вище 700 млн унцій на рік — це рекордні обсяги, які створюють додатковий тиск на ринок.

Дефіцит пропозиції посилюється

Попри зростання попиту, пропозиція срібла залишається обмеженою. Близько 70% металу видобувають як побічний продукт при виробництві міді, цинку чи свинцю. Це робить галузь менш гнучкою у відповідь на стрибки цін.

За прогнозами, у 2025 році світовий видобуток складе 844 млн унцій, тоді як попит перевищить пропозицію більш ніж на 100 млн. Таким чином, 2025-й стане вже п’ятим роком поспіль дефіциту на ринку.

Інвестиції у срібло набирають обертів

Зростає і популярність біржових продуктів (ETP), забезпечених сріблом. Лише за першу половину 2025 року їхні запаси зросли на 95 млн унцій і досягли 1,13 млрд.

Найбільший інтерес спостерігається в Індії, де попит піднявся на 7% попри скорочення імпорту, а також у Європі, де відбувається поступове відновлення ринку.

Прогнози

З початку року срібло подорожчало з 29 до майже $47 за унцію — це понад 55% зростання, що випередило золото.

Аналітики не виключають, що у найближчі місяці ціна може досягти $50 і вище, якщо збережеться баланс: сильний промисловий попит, приплив інвестицій та обмежена пропозиція.

