Золото дорожчає на тлі слабкого долара та невизначеності в економіці США

Золото дорожчає на тлі слабкого долара та невизначеності в економіці США

Ціни на золото стабілізувалися на азійських торгах у середу, залишаючись поблизу рекордних рівнів. Інвестори зберігають обережність після заяв голови Федеральної резервної системи США Джерома Пауелла щодо перспектив економічного зростання, інфляції та майбутньої динаміки процентних ставок.

Про це пише Investing.com

Попит на захисні активи підтримує високу вартість золота та інших дорогоцінних металів. Додатковим чинником виступає слабкість долара, тоді як учасники ринку очікують на публікацію ключових економічних показників США цього тижня.

Станом на 01:39 за східним часом (05:39 GMT) спотова ціна на золото зросла на 0,3% — до 3 776,20 долара за унцію. Водночас ф’ючерси на золото знизилися на 0,2% — до 3 808,50 долара за унцію. Напередодні ціна сягнула історичного максимуму в 3 791,1 долара.

Пауелл: «Безризикового шляху до зниження ставок немає»

У вівторок ввечері голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл заявив, що економіка США стикається з підвищеною невизначеністю.

За його словами, ФРС мусить балансувати між боротьбою з інфляцією та підтримкою зайнятості, і цей процес не має «безризикового шляху». Пауелл визнав ослаблення ринку праці останніми місяцями, але водночас наголосив, що інфляція залишається нестабільною, що ускладнює плани щодо подальшого пом’якшення монетарної політики.

Минулого тижня ФРС, як і очікувалося, знизила ставку на 25 базисних пунктів та сигналізувала про можливість подальшого зниження. Це стало поштовхом для зростання котирувань золота, адже нижчі ставки підвищують привабливість неприбуткових активів. За даними CME FedWatch, ринки досі закладають щонайменше два зниження ставок до кінця року.

Ринок очікує нові дані

Цього тижня інвестори стежитимуть за виходом макроекономічної статистики США. У четвер будуть оприлюднені остаточні дані ВВП за другий квартал, які, за прогнозами, підтвердять вищі, ніж очікувалося, темпи зростання економіки. У п’ятницю увага зосередиться на індексі цін PCE — ключовому для ФРС індикаторі інфляції.

На тлі цих очікувань котирування інших металів також зростають. Спотова платина піднялася на 0,6% — до 1 485,41 долара за унцію, срібло додало 0,5% — до 44,25 долара. На промислових ринках мідь у Лондоні подорожчала на 0,1% — до 9 999,95 долара за тонну, а на COMEX — до 4,6430 долара за фунт.

