НАЗК презентувало гайд для викривачів корупції — Finance.ua

НАЗК презентувало гайд для викривачів корупції

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) опублікувало посібник «Герої поруч: гайд для викривачів корупції», створений у форматі коміксу.

Про це повідомляє пресслужба Агентства відновлення.

У ньому простими словами пояснюють:

хто може стати викривачем;

які дії вважаються корупційними правопорушеннями;

як правильно зібрати докази та повідомити про корупцію;

які гарантії безпеки та механізми захисту існують.

Посібник також містить реальні історії українців, які у 2024 році вперше отримали винагороди за викриття корупції. Винагорода сягнула 15 млн грн.

Посібник доступний на сайті НАЗК за посиланням . Незабаром з’явиться і друкована версія.

Зазначимо також, що повідомити про корупцію можна через Єдиний портал повідомлень викривачів , до антикорупційних органів, як-от НАБУ та НАЗК, через журналістів або активістів. Зробити це можна як анонімно, так і з імʼям: держава гарантує захист особистих даних.

Чому це важливо

Рівень обізнаності про права викривачів досі залишається низьким — лише 16,8% українців обізнані про права та гарантії захисту викривачів.

Негативне ставлення до корупційних моделей поведінки у 2024 році висловили 57,9% респондентів серед населення та 58,8% серед бізнесу. У 2017 році нетерпимість до корупції була характерною для меншості населення (43,3%).

Дослідження свідчать, що кількість тих, хто особисто повідомив про корупцію, зросла: у 2024 році це зробили 9,7% громадян та 17,2% представників бізнесу. У 2023 р. ці показники становили 14% та 6,5% відповідно, а у 2020 р. аналогічний показник серед населення склав лише 3,3%.

Такий позитивний зсув підтверджують і практичні результати: через Єдиний портал повідомлень викривачів з моменту його запуску надійшло майже 6,8 тис. повідомлень, а статус викривача підтверджено 132 особам.

у сфері освіти, медицини та приватизації. Попри позитивні тренди, частина українців все ще стикається з проявами побутової корупції. Найчастіше, як показує опитування , українці стикаються із хабарництвом

українське суспільство надмірно роздуває проблему корупції в Україні. Про це вона заявляла Цікаво, що на думку нової очільниці уряду Юлії Свириденко,в Україні. Про це вона заявляла в інтерв’ю

