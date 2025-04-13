Де українці найчастіше стикаються з корупцією — опитування Сьогодні 10:15 — Казна та Політика

Де українці найчастіше стикаються з корупцією — опитування

Частина українців стикається з проявами побутової корупції. Є сфери, де хабарі вимагають найчастіше, і за останній рік ситуація погіршилася.

Про це свідчить опитування КМІС.

Де найчастіше українці стикаються з корупцією

Зокрема, 29% респондентів заявили, що керівництво шкіл та вчителі вимагали від них або членів родини хабаря (грошей, подарунка, протекції, послуги) протягом останніх 12 місяців.

Ще 26% повідомили про вимагання хабарів при отриманні медичних послуг (включаючи лікарів, співробітників лікарень, поліклінік, аптек).

З твердженням респондентів, корупція у сфері приватизації, володіння та користування землею зросла за рік з 14% до 25%.

Крім того, 25% українці заявили, що стикалися з вимаганням хабарів від співробітників Національної поліції (включаючи патрульну поліцію).

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Рівень корупції в податковій сфері зріс за рік з 6% до 13%, вважають українці.

2 млрд гривень. Нагадаємо, в 2025 році зростуть витрати на всі антикорупційні органи. Найбільше коштів із державного бюджету, як і попередні роки, отримає Національне антикорупційне бюро: витрати на нього перевищать

Збільшення видатків пов’язане з розширенням штату Бюро, це ж стосується Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Антикорупційного суду.

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