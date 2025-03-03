Скільки коштує бюджету протидія корупції — Finance.ua

Скільки коштує бюджету протидія корупції Сьогодні 09:29 — Казна та Політика

Скільки коштує бюджету протидія корупції

В 2025 році зростуть витрати на всі антикорупційні органи. Найбільше коштів із державного бюджету, як і попередні роки, отримає Національне антикорупційне бюро: витрати на нього перевищать 2 млрд гривень. Збільшення видатків пов’язане з розширенням штату Бюро, це ж стосується Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Антикорупційного суду.

Про це пише «Слово і діло».

«Слово і діло»

За останні шість років витрати на Національне антикорупційне бюро жодного разу не знижувалися. У 2020 році на НАБУ виділили 0,92 млрд гривень, у 2021 році — 1,07 млрд (+16,3%).

В 2022 році, незважаючи на початок повномасштабної війни, витрати на НАБУ збільшили на 15% - до 1,23 млрд гривень. В 2023 році на Антикорупційне бюро виділили 1,26 млрд гривень (+2,4%), а торік — 1,88 млрд (+49,2%).

Заплановані на 2025-й витрати — 2,18 млрд гривень (+15,9%).

Національне агентство з питань запобігання корупції у 2020 році отримало з бюджету 0,69 гривень. В 2021 році витрати на агентство зросли на 66,7% - до 1,15 млрд гривень. На такому ж рівні вони залишились і в 2022 році.

У 2023 році витрати на НАЗК незначно зросли — до 1,17 млрд. У 2024 році на агентство виділили 1,28 млрд (+9,4%), у 2025-му — 1,48 млрд (+15,6%).

Спеціальна антикорупційна прокуратура у 2020 році отримала з держбюджету 0,15 млрд гривень. У 2021−2022 роках витрати на САП зменшували — до 0,14 млрд та 0,12 млрд гривень відповідно.

У 2023−2024 роках на САП у бюджеті передбачили 0,2 млрд гривень. Цього року фінансування збільшили на 70% - до 0,34 млрд.

Національне агентство з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) у 2020 році отримало з бюджету 0,19 млрд гривень. В 2021 році витрати зросли на 42,1% - до 0,27 млрд.

У 2022−2023 роках витрати на АРМА урізали — до 0,21 млрд та 0,19 млрд. У 2024 році витрати на АРМА залишилися на колишньому рівні, до бюджету-2025 заклали 0,44 млрд гривень (+131,6%).

У бюджеті-2020 на Вищий антикорупційний суд заклали 0,29 млрд гривень, у бюджеті-2021 — 0,37 млрд (+27,6%).

В 2022 році витрати на Антикорупційний суд знизили до 0,29 млрд (-21,6%). Таку ж суму заклали на роботу суду у 2023 році.

В 2024 році фінансування роботи ВАКС збільшилося до 0,39 млрд гривень (+34,5%). На цей рік у бюджеті передбачили 0,51 млрд (+30,8%).

Слово і Діло За матеріалами:

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