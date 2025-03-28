Рада створила ТСК для розслідування військових та корупційних порушень в обороні — Finance.ua

Рада створила ТСК для розслідування військових та корупційних порушень в обороні Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Рада створила ТСК для розслідування військових та корупційних порушень в обороні

Верховна Рада створила Тимчасову слідчу комісію з питань розслідування можливих порушень законодавства України при здійсненні заходів з оборони держави.

Про це повідомив народний депутат, голова ТСК Олександр Бакумов під час розмови з журналістами.

Він уточнив, що створення відповідної комісії підтримали 297 народних депутатів.

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Бакумов зауважив, що тимчасова слідча комісія матиме більше повноважень, ніж тимчасова спеціальна комісія, яка працювала раніше і не мала навіть функціональних спроможностей запросити для пояснень конкретну фізичну особу.

«Слідча комісія ці функції має, більше того, вона може навіть застосовувати привід, якщо особа не прибуває, а також певні заходи адміністративного характеру», — підкреслив він.

Щодо того, чим саме буде займатися комісія, парламентарій зазначив, що мова йде про політичні та парламентські інструменти стосовно «тих чи інших обставин, які мали місце під час здійснення заходів з оборони держави».

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«Ми говоримо в цілому про систему оборони держави, будь-які військові правопорушення та корупційні правопорушення, у тому числі діяльність територіальних центрів комплектування, їх уповноважених осіб. Це стосується й облаштування лінії фортифікацій», — уточнив голова ТСК.

Згідно з проєктом постанови , очікується, що реалізація ініціативи дозволить в рамках парламентського контролю та діяльності Тимчасової слідчої комісії перевірити повідомлення про численні факти порушень законодавства, зокрема фактів корупційних та військових правопорушень при здійсненні заходів з оборони держави, а також при використанні коштів державного бюджету, спрямованих на здійснення заходів з оборони, у тому числі з обладнання оборонних фортифікаційних споруд та інженерних загороджень, закупівлі та постачання БпЛА, підготувати на основі всебічного аналізу досліджених обставин висновки і пропозиції для внесення їх на розгляд Верховної Ради та направити матеріали щодо виявлених фактів правопорушень до відповідальних правоохоронних органів в межах їх компетенції.

До складу ТСК увійшло 17 осіб.

Укрінформ За матеріалами:

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