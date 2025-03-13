Корупційний скандал у Києві: Кличко звільнив посадовців комунальних підприємств — Finance.ua

Корупційний скандал у Києві: Кличко звільнив посадовців комунальних підприємств Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

Корупційний скандал у Києві: Кличко звільнив посадовців комунальних підприємств

Мер Києва Віталій Кличко, коментуючи останні резонансні новини, що стосуються, зокрема, земельної сфери столиці, зазначив, що місто надає правоохоронцям усі запрошувані документи та сприяє слідству. Віталій Кличко назвав прізвища звільнених зі своїх посад у КМДА та тих, хто буде звільнений. Також він дав доручення перевірити всі документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ.

Про це Віталій Кличко заявив на початку засідання Київради, повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

«Спершу щодо останніх резонансних новин, які стосуються, зокрема, земельної сфери столиці. Хочу зазначити, що місто надає правоохоронцям усі запрошувані документи та сприяє слідству», — зазначив Віталій Кличко.

Зі своїх посад у КМДА звільнені:

заступник голови КМДА Петро Оленич;

заступник керівника КП «Київблагоустрій» Олексій Мушта;

заступник директора КП «Спецжитлофонд» Юрій Леонов процедурно звільнений буде від завтрашнього числа;

депутат Київради, голова земельної комісії Михайло Терентьєв написав заяву про звільнення з посади директора КП «Інженерний центр»;

фракція партії «Удар» відкликає його з депутатів Київради.

Кличко заявив, що також будуть звільнені такі посадовці:

директор КП комунального підприємства «Київський інститут земельних відносин» Ігор Долинський;

директор КП «Спецжитлофонд» Володимир Шарій;

директор комунального підприємства «Фінансова компанія «Житлоінвест» Віктор Погребний;

заступниця директора Департаменту містобудування та архітектури Валентина Святина.

Що стосується комунального об’єднання «Київзеленбуд», то будуть звільнені:

генеральний директор підприємства Юрій Бахмат;

перший заступник генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Лукаш;

заступник начальника управління капітальних вкладень комунального об’єднання Олександр Гора.

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Кличко зазначив, що це будуть не останні звільнення і що в сфері містобудування столиці та земельних відносин буде здійснена реорганізація.

«І не тільки в цих сферах. Я дав доручення перевірити документи щодо земельних ділянок, про які йдеться в розслідуванні НАБУ. І до правомірності відведення яких виникають питання. За результатами перевірки там, де є порушення, землевідводи будуть скасовані. Також Київрадою вже готується пакет рішень, аби унеможливити подібні зловживання у подальшому. Це стосується і процедур, щоб закрити лазівки в законодавстві», — зазначив Кличко.

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Він підкреслив, що Київрада підготувала звернення до парламенту, щоб Верховна Рада належно врегулювала в законі співвідношення площі земельних ділянок та об’єктів майна, розташованих на них. Готуються рішення і щодо реорганізації структурних підрозділів КМДА.

Нагадаємо, Національна поліція України викрила масштабну корупційну схему в комунальному об’єднанні «Київзеленбуд» Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) на чолі з його керівниками. Організували оборудку генеральний директор та його перший заступник. Вони обирали спільників, лобіювали інтереси певних комерційних структур під час процедури публічних закупівель, отримували та розподіляли корупційні кошти.

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