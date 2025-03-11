У Львові викрили працівників банку, які викрадали гроші з рахунків клієнтів — Finance.ua

У Львові викрили працівників банку, які викрадали гроші з рахунків клієнтів Сьогодні 13:30 — Кримінал

У Львові викрили працівників банку, які викрадали гроші з рахунків клієнтів, Фото: npu.gov.ua

Працівники одного з відділень банку у Львові без відома клієнтів перевипускали банківські картки і знімали гроші з рахунків. Сума завданих збитків перевищує мільйон гривень.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Встановлено, що шестеро працівників банку, серед яких керівник відділення, упродовж 2023−2024 років організували протиправну схему заволодіння коштами, які зберігалися на банківських рахунках громадян.

Зловмисники, маючи доступ до даних клієнтів, котрі можуть перебувати на тимчасово окупованих територіях та в південних і східних регіонах України, здійснювали заміну фінансових телефонних номерів клієнтів на підконтрольні. Це давало банкірам можливість отримати доступ до системи інтернет-банкінгу, перевипустити банківські картки та здійснювати фінансові операції від імені клієнтів без їх відома.

Для створення візуального ефекту присутності потерпілих у відділенні при зміні фінансового номера і перевипуску картки, фігуранти підміняли фото клієнтів за допомогою програмних засобів.

Після перевипуску банківської картки керівник відділення особисто її отримував в касі та в подальшому обготівковував кошти через банкомати або Pos-термінали безпосередньо у відділенні.

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Встановлено, що фігуранти без відома законних власників привласнили кошти з 19 банківських рахунків. Загальна сума збитків становить понад 1 млн грн.

Поліцейські провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено чорнові записи з інформацією про реквізити клієнтів банку, по яких проведено несанкціоновані фінансові операції, банківські картки, мобільні телефони тощо.

Наразі фігурантам, в залежності від їхньої ролі в злочинній схемі, повідомлено про підозри за ч. 3, 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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