Справа на $20 мільйонів: оголосили підозру посадовиці банку, яка допомогла вивести кошти «Укртатнафти» — Finance.ua

Справа на $20 мільйонів: оголосили підозру посадовиці банку, яка допомогла вивести кошти «Укртатнафти» Сьогодні 18:45 — Кримінал

Бюро економічної безпеки повідомило про підозру заступнику начальника департаменту одного з комерційних банків, що сприяв виведенню коштів ПАТ «Укртатнафта».

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

«Раніше слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства 20 мільйонів доларів США. Службові особи товариства уклали контракт на постачання сирої нафти та підготували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю. Зокрема, підробили контракт та рахунки до нього, ідентичні оригінальним. Головною відмінністю була компанія, яка мала поставити сировину та отримати за це кошти», — сказано в повідомленні.

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Надалі керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційний документ на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії.

Своєю чергою посадовиця банку приховала сліди злочину. Для цього вона підробила дати в документах, які були підставою для транзакції: нібито отримання їх банком відбулося напередодні. Співучасть підозрюваної у вчиненні злочину підтверджується доказами, зібраними у ході слідства, зокрема висновком комплексної судово-технічної та судово-почеркознавчої експертизи.

Наразі жінці повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Загалом у справі про заволодіння коштами ПАТ «Укртатнафта» детективи Головного підрозділу детективів БЕБ повідомили про підозру 6 особам. Обвинувальний акт щодо одного з учасників організованої групи вже скеровано до суду.

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