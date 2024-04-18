БЕБ передало до суду матеріали про заволодіння $20 мільйонами Укртатнафти — Finance.ua
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БЕБ передало до суду матеріали про заволодіння $20 мільйонами Укртатнафти

Кримінал
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Детективи Бюро економічної безпеки України направили до суду обвинувальний акт щодо фігурантки схеми незаконного заволодіння майном АТ «Укртатнафта».
Про це повідомила пресслужба БЕБ.
«Слідство встановило, що організована злочинна група у перший день повномасштабного вторгнення росії вивела із рахунків підприємства понад двадцять мільйонів доларів США. Службові особи підприємства уклали контракт на постачання сирої нафти та готували рахунки на проведення оплати. Розуміючи, що в цей період імпорт сировини неможливий, вони підробили документи, щоб імітувати закупівлю», — повідомили у пресслужбі.
БЕБ зазначили, що обвинувачена, керівник фінансового підрозділу підприємства, зловживаючи службовим становищем, підписала офіційні документи на оплату підконтрольній компанії, що зареєстрована у Швейцарії. Детективи Бюро економічної безпеки України повідомили жінці про підозру у вчиненні низки кримінальних правопорушень.
«Наразі на майно підозрюваної накладено арешт, обвинувальний акт скерований до суду. Оперативний супровід здійснюють працівники Головного управління контррозвідувального забезпечення обʼєктів критичної інфраструктури та протидії фінансуванню тероризму Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, процесуальне керівництво — прокурори Офісу Генерального прокурора», — повідомили у БЕБ.
Як повідомлялося, у 2023 році співробітники Служби безпеки спільно з БЕБ викрили масштабні схеми привласнення 40 млрд гривень колишніми власниками і топменеджментом «Укрнафти» та «Укртатнафти».
За матеріалами:
Укрінформ
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