На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів — Finance.ua
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На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів

Кримінал
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На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів
На Львівщині викрили банкірів, які привласнювали кошти клієнтів, Фото: cyberpolice.gov.ua
Кіберполіцейські Львівщини викрили працівників одного з відділень банку, які отримували доступ до рахунків певної категорії клієнтів і обготівковували їх безпосередньо у відділенні. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.
Володіючи даними клієнтів, які могли залишитися на тимчасово окупованих територіях, працівники банківської установи за вказівкою керівника відділення змінювали фінансові номери громадян на підконтрольні та здійснювали перевипуск банківських карток.
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У подальшому фігуранти привласнювали чужі заощадження за допомогою терміналів самообслуговування або Pos-терміналів, розміщених у відділенні банку.
Встановлено, що в такий спосіб вони отримали доступ близько до 50 рахунків громадян. Загальна сума завданих збитків перевищує 5 млн грн.
Правоохоронці провели низку обшуків за місцями проживання та реєстрації фігурантів. Вилучено банківські карти, мобільні телефони, а також чорнові записи з конфіденційною фінансовою інформацією про клієнтів банку, по рахунках яких проведено несанкціоновані фінансові операції.
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Організатору схеми, виконавцю та пособнику оголошено підозри за ч. 3, ч. 5 ст. 27; ч. 3 ст. 28; ч. 1, 3 ст. 362 (Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї) Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 6 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
За матеріалами:
Finance.ua
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