Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію — Finance.ua
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Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію

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Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію
Затримання посадовця за донати на армію рф: у Sense Bank прокоментували ситуацію
18 січня 2025 року Служба безпеки затримала у Києві директора Департаменту супроводження інформаційних систем одного з державних банків України, який причетний до фінансування війни рф проти України. Як встановило розслідування, фігурант регулярно перераховував свої гроші на потреби окупаційних угруповань росії.
фото СБУ
фото СБУ
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У державному Sense Bank прокоментували ситуацію
Як повідомили у банку: «Щодо згаданого інциденту, Sense Bank всіляко сприяє розслідуванню, яке вже здійснюють відповідні державні органи. Наголошуємо, що з моменту націоналізації у 2023 році Sense Bank перебуває у державній власності та веде діяльність відповідно до принципів прозорості й повної підзвітності. Банк дотримується політики нульової толерантності до країни-агресора, яка передбачає принципову позицію щодо неможливості будь-якої співпраці з рф та її громадянами. Відтак усі служби Sense Bank тісно співпрацюють зі Службою безпеки України, Національним банком України та іншими державними органами з метою виявлення і запобігання можливим подібним правопорушенням.
Вкотре підкреслюємо, що згаданий інцидент жодним чином не впливає на стабільність банку, безпеку клієнтських коштів і даних, а також проведення операцій. Усі системи банку працюють у штатному режимі, а наші фахівці забезпечують повну безперервність обслуговування клієнтів", — резюмували в банку.
Sense Bank продовжує виконувати свої зобов’язання перед клієнтами та сприяти стабільності фінансової системи України.

Довідка Finance.ua:

  • За матеріалами справи, інформацію про збори грошей на потреби окупантів український банкір отримував на тематичних Телеграм-каналах. Співробітники СБУ задокументували злочини посадовця і затримали його за місцем проживання у Києві. Під час обшуку в оселі затриманого виявлено паспорт громадянина рф та російські рублі.
За матеріалами:
Finance.ua
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