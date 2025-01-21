СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон — Finance.ua

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон Сьогодні 10:42 — Кримінал

СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон, Фото: СБУ

Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Він протягом повномасштабного вторгнення набув активів на понад $1 млн.

Про це повідомляється на сайті СБУ.

Зазначається, що він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Фото: СБУ

Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав:

приватний будинок в Обухівському районі Київської області;

2 квартири в Києві;

1 квартиру в Одесі;

2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;

БМВ Х7 2024 р.в.;

БМВ Х7 2022 р.в.;

БМВ Х5 2023 р.в.;

БМВ Х3 2022 р.в., а також інше майно.

Фото: СБУ

Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також $152 тис. та €34 тис.

Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ст. 368−5 (незаконне збагачення);

ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації).

Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.

Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.

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