СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон — Finance.ua
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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон

Кримінал
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СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон
СБУ затримала головного психіатра ЗСУ, який за три роки збагатився на $1 мільйон, Фото: СБУ
Служба безпеки України затримала головного психіатра Збройних Сил, який є заступником Голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби. Він протягом повномасштабного вторгнення набув активів на понад $1 млн.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Зазначається, що він не відображав відповідне майно у своїй декларації та оформив його на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Як встановило розслідування, протягом 2022−2024 років підозрюваний придбав:
  • приватний будинок в Обухівському районі Київської області;
  • 2 квартири в Києві;
  • 1 квартиру в Одесі;
  • 2 земельні ділянки в Обухівському районі Київської області;
  • БМВ Х7 2024 р.в.;
  • БМВ Х7 2022 р.в.;
  • БМВ Х5 2023 р.в.;
  • БМВ Х3 2022 р.в., а також інше майно.
Фото: СБУ
Фото: СБУ
Під час обшуків у нього слідчі СБУ знайшли також $152 тис. та €34 тис.
Наразі фігуранту готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:
  • ст. 368−5 (незаконне збагачення);
  • ст. 366−2 (декларування недостовірної інформації).
Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладення арешту на активи посадовця.
Санкція статей передбачає покарання у вигляді до 10 років позбавлення волі.
За матеріалами:
Finance.ua
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